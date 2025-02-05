05 февраля 2025

В Перми заметили дрифтующий на льду спорткар Lamborghini Huracan. Видео

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Спорткар Lamborghini сняли на видео в Перми (архивное фото)
Спорткар Lamborghini сняли на видео в Перми (архивное фото) Фото:

В Перми замечен спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. В соцсетях горожане опубликовали видео дрифтующего на льду люксового авто.

«Встречайте, пермяки: Lamborghini Huracan Sterrato», — говорится в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Пермяки предположили, что спорткар мог купить владелец «того самого коллекционного McLaren 765LT». Ранее горожане заметили спортивный автомобиль на одной из АЗС.

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен двигателем мощностью 610 ллошадиных сил. Спорткар способен разогнаться от 0 до 100 километров за 3,4 секунды. Стоимость такого автомобиля может превышать 50 млн рублей.

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В Перми замечен спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. В соцсетях горожане опубликовали видео дрифтующего на льду люксового авто. «Встречайте, пермяки: Lamborghini Huracan Sterrato», — говорится в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Пермяки предположили, что спорткар мог купить владелец «того самого коллекционного McLaren 765LT». Ранее горожане заметили спортивный автомобиль на одной из АЗС. Lamborghini Huracan Sterrato оснащен двигателем мощностью 610 ллошадиных сил. Спорткар способен разогнаться от 0 до 100 километров за 3,4 секунды. Стоимость такого автомобиля может превышать 50 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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