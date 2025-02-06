Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»

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Борисов ушел с должности в «Роскосмосе»
Борисов ушел с должности в «Роскосмосе» Фото:

Юрий Борисов освобожден о должности гендиректора корпорации «Роскосмос». На его место назначили замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, сообщили в Кремле.

«Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли „Роскосмос“», — передает Кремль. Информация приводится в telegram-канале. 

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Юрий Борисов освобожден о должности гендиректора корпорации «Роскосмос». На его место назначили замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, сообщили в Кремле. «Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли „Роскосмос“», — передает Кремль. Информация приводится в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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