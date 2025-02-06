Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»

Борисов ушел с должности в «Роскосмосе»
Юрий Борисов освобожден о должности гендиректора корпорации «Роскосмос». На его место назначили замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, сообщили в Кремле.
«Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли „Роскосмос“», — передает Кремль. Информация приводится в telegram-канале.
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