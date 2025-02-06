ВС РФ нанесли удар по академии Национальной гвардии Украины в Харьковской области. В результате погибли несколько украинских офицеров, старшие офицеры батальона МВД «Лють» и несколько представителей стран-членов НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Некоторые из раненых находятся под особым надзором, доступ местных врачей к ним ограничен. Для эвакуации ряда пострадавших использовались вертолеты. Атака, вероятно, произошла во время проведения совещания. По словам Сергея Лебедева, это объясняет присутствие такого количества значимых целей в одном месте. Кроме того, есть подозрения, что в здании мог располагаться штаб группировки, планировавшей операцию возле села Казачья Лопань в Харьковской области.
Ранее российские военные уничтожили в Одессе норвежских представителей НАТО и украинских наемников. Это произошло во время удара по гостинце «Бристоль». На месте прилета образовалась огромная яма.
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