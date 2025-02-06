Лебедев: ВС РФ ударили по академии Нацгвардии Украины, погибли офицеры

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ВС РФ уничтожили в Харькове полковников ВСУ и некоторых представителей стран НАТО
ВС РФ уничтожили в Харькове полковников ВСУ и некоторых представителей стран НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по академии Национальной гвардии Украины в Харьковской области. В результате погибли несколько украинских офицеров, старшие офицеры батальона МВД «Лють» и несколько представителей стран-членов НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. 

Некоторые из раненых находятся под особым надзором, доступ местных врачей к ним ограничен. Для эвакуации ряда пострадавших использовались вертолеты. Атака, вероятно, произошла во время проведения совещания. По словам Сергея Лебедева, это объясняет присутствие такого количества значимых целей в одном месте. Кроме того, есть подозрения, что в здании мог располагаться штаб группировки, планировавшей операцию возле села Казачья Лопань в Харьковской области. 

Ранее российские военные уничтожили в Одессе норвежских представителей НАТО и украинских наемников. Это произошло во время удара по гостинце «Бристоль». На месте прилета образовалась огромная яма.

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ВС РФ нанесли удар по академии Национальной гвардии Украины в Харьковской области. В результате погибли несколько украинских офицеров, старшие офицеры батальона МВД «Лють» и несколько представителей стран-членов НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.  Некоторые из раненых находятся под особым надзором, доступ местных врачей к ним ограничен. Для эвакуации ряда пострадавших использовались вертолеты. Атака, вероятно, произошла во время проведения совещания. По словам Сергея Лебедева, это объясняет присутствие такого количества значимых целей в одном месте. Кроме того, есть подозрения, что в здании мог располагаться штаб группировки, планировавшей операцию возле села Казачья Лопань в Харьковской области.  Ранее российские военные уничтожили в Одессе норвежских представителей НАТО и украинских наемников. Это произошло во время удара по гостинце «Бристоль». На месте прилета образовалась огромная яма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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