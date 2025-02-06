Штрафы для юрлиц за неправильную парковку в Петербурге превысили 360 миллионов

В Санкт-Петербурге в 2024 году юридические лица нарушили правила размещения транспортных средств на газонах, у контейнерных площадок и перед парадными входами более 2 400 раз. Это привело к наложению штрафов на общую сумму свыше 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
«Нередко в поле зрения камер попадали и машины каршеринговых компаний. В прошлом году на их автомобилях нарушили правила благоустройства более 570 раз. Штраф для юридических лиц за подобные нарушения существенно выше — 150 тысяч рублей вместо 3 тысяч для физических», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба ГАТИ.
Такая разница в штрафах обусловлена большими ресурсами, которыми обладают юридические лица для предотвращения подобных нарушений. Они могут легко интегрировать в свои приложения карты с зонами, где запрещена парковка, или провести обучение персонала.
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