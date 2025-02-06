Штрафы для юрлиц за неправильную парковку в Петербурге превысили 360 миллионов

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В прошлом году на каршеринговых автомобилях нарушили правила благоустройства более 570 раз
В прошлом году на каршеринговых автомобилях нарушили правила благоустройства более 570 раз Фото:

В Санкт-Петербурге в 2024 году юридические лица нарушили правила размещения транспортных средств на газонах, у контейнерных площадок и перед парадными входами более 2 400 раз. Это привело к наложению штрафов на общую сумму свыше 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

«Нередко в поле зрения камер попадали и машины каршеринговых компаний. В прошлом году на их автомобилях нарушили правила благоустройства более 570 раз. Штраф для юридических лиц за подобные нарушения существенно выше — 150 тысяч рублей вместо 3 тысяч для физических», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба ГАТИ.

Такая разница в штрафах обусловлена большими ресурсами, которыми обладают юридические лица для предотвращения подобных нарушений. Они могут легко интегрировать в свои приложения карты с зонами, где запрещена парковка, или провести обучение персонала.

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В Санкт-Петербурге в 2024 году юридические лица нарушили правила размещения транспортных средств на газонах, у контейнерных площадок и перед парадными входами более 2 400 раз. Это привело к наложению штрафов на общую сумму свыше 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). «Нередко в поле зрения камер попадали и машины каршеринговых компаний. В прошлом году на их автомобилях нарушили правила благоустройства более 570 раз. Штраф для юридических лиц за подобные нарушения существенно выше — 150 тысяч рублей вместо 3 тысяч для физических», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба ГАТИ. Такая разница в штрафах обусловлена большими ресурсами, которыми обладают юридические лица для предотвращения подобных нарушений. Они могут легко интегрировать в свои приложения карты с зонами, где запрещена парковка, или провести обучение персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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