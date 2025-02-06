В Петербурге утвердили 35 новых проектов стратегического развития

Санкт-Петербург вступает в новую фазу стратегического развития с утверждением паспортов 35 региональных проектов, которые будут способствовать достижению национальных целей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Новые национальные проекты, инициированные президентом России, касаются практически всех сфер жизни. Это важный инструмент дальнейшего повышения качества жизни и благополучия наших граждан. Реализация региональных проектов в рамках нацпроектов позволит нам достичь нового уровня развития экономики и социальный сферы», — отметил губернатор города. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «Управление информации».
Объем финансирования проектов велик — более 40 млрд рублей предусмотрено на 2025 год, что подчеркивает масштаб и серьезность подхода к реализации национальных проектов в городе. Особое внимание уделяется социальным аспектам, таким как поддержка молодежи, семьи и обеспечение экологического благополучия. Актуализация Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года позволит дополнительно учесть новые национальные цели. Это обеспечит не только достижение краткосрочных планов, но и устойчивое развитие Санкт-Петербурга в долгосрочной перспективе.
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