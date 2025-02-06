Скончался бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

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Скончался Владимир Титов
Скончался Владимир Титов Фото:

Умер бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. 

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней», — написал Григорий Карасин в своем telegram-канале. Он добавил, что Титов обладал жестким характером, его уважали в МИД. По его словам, потеря Титова — это большое горе. 

Ранее глава РФ Владимир Путин освободил Титова от должности. Он занимал этот пост с 2013 года, курируя отношения с иностранными государствами.

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Умер бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.  «Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней», — написал Григорий Карасин в своем telegram-канале. Он добавил, что Титов обладал жестким характером, его уважали в МИД. По его словам, потеря Титова — это большое горе.  Ранее глава РФ Владимир Путин освободил Титова от должности. Он занимал этот пост с 2013 года, курируя отношения с иностранными государствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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