Скончался бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

Умер бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней», — написал Григорий Карасин в своем telegram-канале. Он добавил, что Титов обладал жестким характером, его уважали в МИД. По его словам, потеря Титова — это большое горе.
Ранее глава РФ Владимир Путин освободил Титова от должности. Он занимал этот пост с 2013 года, курируя отношения с иностранными государствами.
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