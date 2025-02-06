В Кремле объяснили внезапную смену главы «Роскосмоса»

Решение о смене руководителя «Роскосмоса» не связано с какими-либо претензиями к предыдущему главе Юрию Борисову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент подписал указ. Остальное все нет, никаких претензий нет. Ротация производится. Необходимо динамично развиваться», — отметил Песков на конференц-колле. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководителя государственной корпорации «Роскосмос», им стал Дмитрий Баканов. По словам Пескова, встречи Путина с новым руководителем «Роскосмоса» в ближайшие дни не запланированы. Однако президент РФ регулярно получает информацию о ходе дел в корпорации.
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