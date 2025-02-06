В Кремле объяснили внезапную смену главы «Роскосмоса»

Песков: смена главы «Роскосмоса» не связана с претензиями к Юрию Борисову
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что к прежнему главе «Роскосмоса» никаких претензий нет
Песков заявил, что к прежнему главе «Роскосмоса» никаких претензий нет Фото:

Решение о смене руководителя «Роскосмоса» не связано с какими-либо претензиями к предыдущему главе Юрию Борисову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент подписал указ. Остальное все нет, никаких претензий нет. Ротация производится. Необходимо динамично развиваться», — отметил Песков на конференц-колле. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководителя государственной корпорации «Роскосмос», им стал Дмитрий Баканов. По словам Пескова, встречи Путина с новым руководителем «Роскосмоса» в ближайшие дни не запланированы. Однако президент РФ регулярно получает информацию о ходе дел в корпорации.

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Решение о смене руководителя «Роскосмоса» не связано с какими-либо претензиями к предыдущему главе Юрию Борисову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент подписал указ. Остальное все нет, никаких претензий нет. Ротация производится. Необходимо динамично развиваться», — отметил Песков на конференц-колле. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководителя государственной корпорации «Роскосмос», им стал Дмитрий Баканов. По словам Пескова, встречи Путина с новым руководителем «Роскосмоса» в ближайшие дни не запланированы. Однако президент РФ регулярно получает информацию о ходе дел в корпорации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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