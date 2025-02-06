Новый хирургический корпус в Челябинске будет носить имя главврача Галины Киреевой

Новый хирургический корпус в Челябинске будет носить имя главврача Киреевой

Достижения Киреевой в развитии педиатрии отмечены многими наградами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый детский хирургический корпус ЧОДКБ в Челябинске будет носить имя Заслуженного врача России Галины Киреевой. Об этом на церемонии прощания с ней объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщила в своем telegram-канале супруга губернатора Ирина Текслер.

«Сегодня на прощании губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что новый детский хирургический корпус будет носить имя Галины Киреевой. Человек ушел, но светлая память и самые добрые воспоминания о Галине Николаевне Киреевой навсегда останутся в сердцах тех, кому она помогла, и тех, кто работал с ней все эти годы плечом к плечу. При жизни она стала Человеком-Легендой», — отметила Ирина Текслер.

Как отметила жена губернатора, в сердце Галины Киреевой всегда было место для всех детей — она стала мамой для многих. Киреева была педиатром с большой буквы, настоящим врачом, которая лечила не только телесные недуги, но и всегда поддерживала и исцеляла словом и любовью.

Галина Николаевна с командой профессионалов вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям. В числе ее заслуг серия масштабных проектов, в том числе строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ. Достижения Киреевой в развитии педиатрии отмечены многими наградами, в числе которых орден Пирогова, «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный гражданин города Челябинска».

В Челябинске прошла церемония прощания с Галиной Киреевой, заслуженным врачом России и Почетным гражданином города. Проститься пришли первые лица области и города, а также коллеги.