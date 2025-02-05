Челябинск простился с великим врачом Галиной Киреевой. Фото, видео

В Челябинске простились с экс-главврачом детской областной больницы Киреевой

06 февраля 2025 в 12:50 Размер текста - 17 +

Киреевой было 67 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске прошла церемония прощания с Галиной Киреевой, экс-главврачом детской областной больницы, заслуженным врачом России и Почетным гражданином города. Простится пришли первые лица области и города, а также коллеги, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Церемония прощания прошла в кинотеатре имени Александра Пушкина 6 февраля. На ней присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, глава Челябинска Алексей Лошкин, заместитель председателя ЗСО Андрей Шмидт, депутаты Гордумы Антон Рыжий и Денис Лапотышкин, а также бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов и многие другие. Алексей и Ирина Текслер не смогли сдержать эмоции во время прощания. Губернатор отметил, что вся жизнь Киреевой была служением детям. «Вся ее жизнь была служением. И служением, в первую очередь, детям. Она невероятно любила свою работу. Ее работа, ее проекты — это все наследие для нас всех», — сказал Текслер. Киреева 15 лет была главным врачом Челябинской областной детской клинической больницы. Под ее руководством широкое распространение в медучреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь, сама больница стала одной из лучших на Урале. Указом президента России в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова. Пост главврача она оставила в декабре 2024 года. Кирееву коллеги запомнят как трудолюбивого, энергичного человека, который отдавал все силы профессии и своему призванию быть врачом. Ее похоронят на аллее почетных захоронений на Успенском кладбище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске прошла церемония прощания с Галиной Киреевой, экс-главврачом детской областной больницы, заслуженным врачом России и Почетным гражданином города. Простится пришли первые лица области и города, а также коллеги, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Церемония прощания прошла в кинотеатре имени Александра Пушкина 6 февраля. На ней присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, глава Челябинска Алексей Лошкин, заместитель председателя ЗСО Андрей Шмидт, депутаты Гордумы Антон Рыжий и Денис Лапотышкин, а также бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов и многие другие. Алексей и Ирина Текслер не смогли сдержать эмоции во время прощания. Губернатор отметил, что вся жизнь Киреевой была служением детям. «Вся ее жизнь была служением. И служением, в первую очередь, детям. Она невероятно любила свою работу. Ее работа, ее проекты — это все наследие для нас всех», — сказал Текслер. Киреева 15 лет была главным врачом Челябинской областной детской клинической больницы. Под ее руководством широкое распространение в медучреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь, сама больница стала одной из лучших на Урале. Указом президента России в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова. Пост главврача она оставила в декабре 2024 года. Кирееву коллеги запомнят как трудолюбивого, энергичного человека, который отдавал все силы профессии и своему призванию быть врачом. Ее похоронят на аллее почетных захоронений на Успенском кладбище.