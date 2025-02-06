Под Екатеринбургом школьник едва не задохнулся из-за колпачка от ручки

06 февраля 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Школьник вдохнул колпачок во время игры Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каменске-Уральском врач-отоларинголог спас десятилетнего школьника, который случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и чуть не задохнулся. Своевременная операция спасла ребенка от трагедии, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Ребенку выполнили бронхоскопию с применением внутривенного наркоза… Процедура заняла в общей сложности 25 минут», — пояснили в ДИПе. Операцию проводил врач Маъруфджон Одинаев, отоларинголог и эндоскопист. Школьник вдохнул колпачок от ручки во время игры. У него появилась одышка, кашель со свистом, а также боль в горле и грудине. Ребенка оперативно доставили в горбольницу, где компьютерная томография показала, что колпачок попал в правую бронху. По словам врача, попадание инородного тела в бронхи опасно перекрытием дыхательных путей и затруднением прохождения воздуха. В такой ситуации необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском врач-отоларинголог спас десятилетнего школьника, который случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и чуть не задохнулся. Своевременная операция спасла ребенка от трагедии, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Ребенку выполнили бронхоскопию с применением внутривенного наркоза… Процедура заняла в общей сложности 25 минут», — пояснили в ДИПе. Операцию проводил врач Маъруфджон Одинаев, отоларинголог и эндоскопист. Школьник вдохнул колпачок от ручки во время игры. У него появилась одышка, кашель со свистом, а также боль в горле и грудине. Ребенка оперативно доставили в горбольницу, где компьютерная томография показала, что колпачок попал в правую бронху. По словам врача, попадание инородного тела в бронхи опасно перекрытием дыхательных путей и затруднением прохождения воздуха. В такой ситуации необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.