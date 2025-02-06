Под Екатеринбургом школьник едва не задохнулся из-за колпачка от ручки

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, ручка, егэ, экзамен, единый государственный экзамен
Школьник вдохнул колпачок во время игры Фото:

В Каменске-Уральском врач-отоларинголог спас десятилетнего школьника, который случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и чуть не задохнулся. Своевременная операция спасла ребенка от трагедии, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Ребенку выполнили бронхоскопию с применением внутривенного наркоза… Процедура заняла в общей сложности 25 минут», — пояснили в ДИПе. Операцию проводил врач Маъруфджон Одинаев, отоларинголог и эндоскопист.

Школьник вдохнул колпачок от ручки во время игры. У него появилась одышка, кашель со свистом, а также боль в горле и грудине. Ребенка оперативно доставили в горбольницу, где компьютерная томография показала, что колпачок попал в правую бронху.

По словам врача, попадание инородного тела в бронхи опасно перекрытием дыхательных путей и затруднением прохождения воздуха. В такой ситуации необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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В Каменске-Уральском врач-отоларинголог спас десятилетнего школьника, который случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и чуть не задохнулся. Своевременная операция спасла ребенка от трагедии, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Ребенку выполнили бронхоскопию с применением внутривенного наркоза… Процедура заняла в общей сложности 25 минут», — пояснили в ДИПе. Операцию проводил врач Маъруфджон Одинаев, отоларинголог и эндоскопист. Школьник вдохнул колпачок от ручки во время игры. У него появилась одышка, кашель со свистом, а также боль в горле и грудине. Ребенка оперативно доставили в горбольницу, где компьютерная томография показала, что колпачок попал в правую бронху. По словам врача, попадание инородного тела в бронхи опасно перекрытием дыхательных путей и затруднением прохождения воздуха. В такой ситуации необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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