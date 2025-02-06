Курганского экс-чиновника Можельского позвали участвовать в выборах мэра

Подписчица telegram-канала музыкального проекта «Квартирник 45» предложила его основателю, бывшему замдиректора Курганской филармонии Роману Можельскому, принять участие в конкурсе на пост мэра города. Можельского это предложение удивило, однако он поделился частью своих инициатив, которые мог бы предложить властям, подчеркнув при этом, что не имеет политических амбиций.
«Может, можно для горожан попробовать многое сделать на должности мэра Кургана? Сейчас как раз принимают заявки на конкурс. У вас и программа развития города по многим направлениям своя уже имеется», — написала пользовательница под ником Даша Блэквибил. Сам Можельский воспринял идею с юмором, при этом отметив, что мог бы предложить властям более 70 инициатив по улучшению жизни региона.
Часть придуманных мер для улучшения жизни региона он написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте»:
- Обязательство производителей социально значимой продукции регистрироваться в Курганской области для уплаты налогов в местный бюджет;
- Восстановление прежней логистики общественного транспорта;
- Создание условий для возвращения врачей в регион;
- Введение налоговых льгот для предприятий, инвестирующих в детский спорт и нанимающих выпускников местных вузов;
- Преференции компаниям, зарегистрированным в Курганской области;
- Субсидирование ипотеки для граждан, родившихся в Кургане.
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