В Перми для участников «Лыжни России» будут ходить дополнительные автобусы

В Перми 8 февраля увеличат количество рейсов автобуса №26. Транспорт запустят для удобства участников и болельщиков соревнований «Лыжня России», сообщили в городском департаменте транспорта.
«Будет увеличено количество отправлений автобуса №26 8 февраля. Изменения связаны с проведением XLIII Всероссийской массовой лыжной гонки „Лыжня России“ на спортивном комплексе „Пермский медведи“», — сообщили в telegram-канале департамента.
Также в выходные 8 и 9 февраля из-за ремонта коммунальных сетей изменится движение нескольких маршрутов. Автобусы №4, 17, 26, 37 и 70 будут объезжать улицу КИМ через улицу Лебедева. В Индустриальном районе автобусы №11, 36, 56, 59 и 72 вместо улицы Стахановской будут следовать по улицам Баумана и Советской Армии.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за «Лыжни России» в Перми перекроют часть дорог. Ограничения будут действовать с 7 по 8 февраля.
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