В Перми для участников «Лыжни России» будут ходить дополнительные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для спортсменов увеличат количество автобусов
Для спортсменов увеличат количество автобусов Фото:

В Перми 8 февраля увеличат количество рейсов автобуса №26. Транспорт запустят для удобства участников и болельщиков соревнований «Лыжня России», сообщили в городском департаменте транспорта.

«Будет увеличено количество отправлений автобуса №26 8 февраля. Изменения связаны с проведением XLIII Всероссийской массовой лыжной гонки „Лыжня России“ на спортивном комплексе „Пермский медведи“», — сообщили в telegram-канале департамента.

Также в выходные 8 и 9 февраля из-за ремонта коммунальных сетей изменится движение нескольких маршрутов. Автобусы №4, 17, 26, 37 и 70 будут объезжать улицу КИМ через улицу Лебедева. В Индустриальном районе автобусы №11, 36, 56, 59 и 72 вместо улицы Стахановской будут следовать по улицам Баумана и Советской Армии.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за «Лыжни России» в Перми перекроют часть дорог. Ограничения будут действовать с 7 по 8 февраля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 8 февраля увеличат количество рейсов автобуса №26. Транспорт запустят для удобства участников и болельщиков соревнований «Лыжня России», сообщили в городском департаменте транспорта. «Будет увеличено количество отправлений автобуса №26 8 февраля. Изменения связаны с проведением XLIII Всероссийской массовой лыжной гонки „Лыжня России“ на спортивном комплексе „Пермский медведи“», — сообщили в telegram-канале департамента. Также в выходные 8 и 9 февраля из-за ремонта коммунальных сетей изменится движение нескольких маршрутов. Автобусы №4, 17, 26, 37 и 70 будут объезжать улицу КИМ через улицу Лебедева. В Индустриальном районе автобусы №11, 36, 56, 59 и 72 вместо улицы Стахановской будут следовать по улицам Баумана и Советской Армии. Ранее URA.RU рассказало, что из-за «Лыжни России» в Перми перекроют часть дорог. Ограничения будут действовать с 7 по 8 февраля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...