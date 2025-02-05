В Перми из-за лыжников перекроют дороги

В Перми 7 и 8 февраля перекроют движение транспорта на нескольких улицах рядом с лыжной базой «Пермские медведи». Это связано с проведением всероссийских соревнований «Лыжня России», сообщил краевой минтранс в своем telegram-канале.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении гонки „Лыжня России“ будет ограничено движение всех видов транспорта. Время перекрытия: с 22:00 7 февраля до 16:00 8 февраля», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на улице Пановой будет перекрыта четная сторона от улицы Лядовской до улицы Городецкой. Также нельзя будет проехать по улице Лядовской от улицы Бобруйской до АЗС «Лукойл».
Ранее URA.RU рассказало, что «Лыжня России» в Перми пройдет на базах «Пермские медведи» и «Прикамье». Участие в соревнованиях бесплатное.
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