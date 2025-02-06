Челябинка отдала 109 тысяч рублей за несуществующую путевку во Вьетнам

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После переписки челябинка перевела деньги мошенникам на банковскую карту Фото:

Жительница Варненского района Челябинской области перевела злоумышленникам на банковскую карту 109 тысяч рублей за несуществующую путевку во Вьетнам на двоих. Это произошло после непродолжительной переписки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщина искала путевку в интернете на сайте популярного турагентства, и ее заинтересовал тур во Вьетнам. После переписки, где женщина уточнила желаемые параметры и условия поездки, она сразу же получила сообщение от неизвестного, где ей было предложено выгодное условие тура на двоих», — сообщили в пресс-службе.

После того, как женщина перевела на указанную в сообщении банковскую карту деньги, на связь с женщиной больше так никто и не вышел. Страница, с которой велась переписка, была удалена.

В МВД напоминают: злоумышленники копируют известные сайты, используя похожее название компании и оформление. И предупреждают, что нужно обращать внимание на адресную строку браузера: на сайте-клоне в названии портала будет ошибка. Фейковый адрес может отличаться от настоящего всего одной буквой или цифрой.

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Жительница Варненского района Челябинской области перевела злоумышленникам на банковскую карту 109 тысяч рублей за несуществующую путевку во Вьетнам на двоих. Это произошло после непродолжительной переписки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина искала путевку в интернете на сайте популярного турагентства, и ее заинтересовал тур во Вьетнам. После переписки, где женщина уточнила желаемые параметры и условия поездки, она сразу же получила сообщение от неизвестного, где ей было предложено выгодное условие тура на двоих», — сообщили в пресс-службе. После того, как женщина перевела на указанную в сообщении банковскую карту деньги, на связь с женщиной больше так никто и не вышел. Страница, с которой велась переписка, была удалена. В МВД напоминают: злоумышленники копируют известные сайты, используя похожее название компании и оформление. И предупреждают, что нужно обращать внимание на адресную строку браузера: на сайте-клоне в названии портала будет ошибка. Фейковый адрес может отличаться от настоящего всего одной буквой или цифрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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