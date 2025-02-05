05 февраля 2025

Мэр из ХМАО запретил главе поселка высказываться на отчете перед думой

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава поселка из ХМАО публично поругалась с мэром Советского района
Глава поселка из ХМАО публично поругалась с мэром Советского района Фото:

Мэр Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время своего отчета не дал выступить главе поселения Пионерский Венере Зубчик. Это вызвало недовольство Зубчик, которое переросло в публичный конфликт. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, связывает это с личностными разборками между мэрами.

«Есть конфликт между главой поселка Зубчик мэром района Буренковым. У них рознятся взгляды на финансирование, вероятно, она также считает, что руководство района менее компетентное, чем она. Длится конфликт уже несколько лет, но сейчас вышел в публичную плоскость», — рассказал источник.

В разговоре с URA.RU Зубчик рассказала, что между ней и Буренковым конфликта нет. Тем не менее наличие проблем во взаимопонимании она подтвердила. «Прям конфликтом я бы это не назвала, мы не ругаемся. Просто отсутствует связь между командами Советского района и Пионерского», — прокомментировала глава поселения.

После отчета Зубчик обнародовала свое недовольство на городском портале «2 города». В нем глава поселка высказала ряд замечаний по работе Буренкова и администрации в целом. По мнению Зубчик власти района игнорируют просьбы муниципалитета и не выполняют свои обязанности. «Многие конфликтные ситуации у нас — это неизбежный результат нежелания главы района выстраивать диалог. В данном случае — нежелание нормально общаться с органами местного самоуправления поселений. Это взаимодействие у нас сведено на ноль», — заключила глава поселка.

Оперативно получить комментарий Буренкова не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что Буренков заблокировал оппозиционного депутата в соцсетях. Причиной стал спор о закрытии спортивного зала.

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Мэр Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время своего отчета не дал выступить главе поселения Пионерский Венере Зубчик. Это вызвало недовольство Зубчик, которое переросло в публичный конфликт. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, связывает это с личностными разборками между мэрами. «Есть конфликт между главой поселка Зубчик мэром района Буренковым. У них рознятся взгляды на финансирование, вероятно, она также считает, что руководство района менее компетентное, чем она. Длится конфликт уже несколько лет, но сейчас вышел в публичную плоскость», — рассказал источник. В разговоре с URA.RU Зубчик рассказала, что между ней и Буренковым конфликта нет. Тем не менее наличие проблем во взаимопонимании она подтвердила. «Прям конфликтом я бы это не назвала, мы не ругаемся. Просто отсутствует связь между командами Советского района и Пионерского», — прокомментировала глава поселения. После отчета Зубчик обнародовала свое недовольство на городском портале «2 города». В нем глава поселка высказала ряд замечаний по работе Буренкова и администрации в целом. По мнению Зубчик власти района игнорируют просьбы муниципалитета и не выполняют свои обязанности. «Многие конфликтные ситуации у нас — это неизбежный результат нежелания главы района выстраивать диалог. В данном случае — нежелание нормально общаться с органами местного самоуправления поселений. Это взаимодействие у нас сведено на ноль», — заключила глава поселка. Оперативно получить комментарий Буренкова не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что Буренков заблокировал оппозиционного депутата в соцсетях. Причиной стал спор о закрытии спортивного зала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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