Мэр из ХМАО запретил главе поселка высказываться на отчете перед думой

Мэр Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время своего отчета не дал выступить главе поселения Пионерский Венере Зубчик. Это вызвало недовольство Зубчик, которое переросло в публичный конфликт. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, связывает это с личностными разборками между мэрами.
«Есть конфликт между главой поселка Зубчик мэром района Буренковым. У них рознятся взгляды на финансирование, вероятно, она также считает, что руководство района менее компетентное, чем она. Длится конфликт уже несколько лет, но сейчас вышел в публичную плоскость», — рассказал источник.
В разговоре с URA.RU Зубчик рассказала, что между ней и Буренковым конфликта нет. Тем не менее наличие проблем во взаимопонимании она подтвердила. «Прям конфликтом я бы это не назвала, мы не ругаемся. Просто отсутствует связь между командами Советского района и Пионерского», — прокомментировала глава поселения.
После отчета Зубчик обнародовала свое недовольство на городском портале «2 города». В нем глава поселка высказала ряд замечаний по работе Буренкова и администрации в целом. По мнению Зубчик власти района игнорируют просьбы муниципалитета и не выполняют свои обязанности. «Многие конфликтные ситуации у нас — это неизбежный результат нежелания главы района выстраивать диалог. В данном случае — нежелание нормально общаться с органами местного самоуправления поселений. Это взаимодействие у нас сведено на ноль», — заключила глава поселка.
Оперативно получить комментарий Буренкова не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что Буренков заблокировал оппозиционного депутата в соцсетях. Причиной стал спор о закрытии спортивного зала.
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