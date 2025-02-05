Мэр из ХМАО заблокировал оппозиционного депутата в социальных сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Советского района Буренков заблокировал депутата в социальных сетях из-за конфликта
Мэр Советского района Буренков заблокировал депутата в социальных сетях из-за конфликта Фото:

Мэр Советского района Евгений Буренков заблокировал в соцсетях оппозиционного депутата районной думы Юрия Сухицкого. В разговоре с URA.RU депутат объяснил, что причиной конфликта стал спортивный зал в поселении Пионерский.

«У нас есть проблемная ситуация — закрытие зала единоборств. Спортивная школа находилась в ведении района и когда пришло дето ремонтировать, Буренков этого делать не стал. Секцию бокса перенесли в какой-то зал шейпинга, где девочки занимаются, абсолютно не приспособленный для бокса. После этого я вышел на одиночный пикет с требованием вернуть зал и написал в соцсетях, что требую провести ремонт. После этого он меня и заблокировал. Во время его отчета, когда я спросил, он мотивировал это тем, что это его личная страничка», — объяснил Сухицкий.

При этом депутат добавил, что ранее местное издание обратилось к Буренкову с запросом, но не получило ответ. «Тогда он им ответил, что якобы ответил на их вопросы на своей официальной страничке. После жалобы издания в прокуратуру действие главы якобы признали незаконным. То есть когда-то она у него официальная, а когда-то неофициальная», — заключил депутат.

Оперативно получить комментарий самого Буренкова не удалось. На момент публикации он не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что Буренков судился с журналистами. После того как он отказался от интервью для местного портала «2города», мэр столкнулся с серией судебных разбирательств за то, что предоставил формальный ответ на запросы журналистов. Он уже прошел через несколько инстанций и, проиграв апелляционную жалобу в Челябинске, заявил о своем намерении подать иск в Верховный суд.

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Мэр Советского района Евгений Буренков заблокировал в соцсетях оппозиционного депутата районной думы Юрия Сухицкого. В разговоре с URA.RU депутат объяснил, что причиной конфликта стал спортивный зал в поселении Пионерский. «У нас есть проблемная ситуация — закрытие зала единоборств. Спортивная школа находилась в ведении района и когда пришло дето ремонтировать, Буренков этого делать не стал. Секцию бокса перенесли в какой-то зал шейпинга, где девочки занимаются, абсолютно не приспособленный для бокса. После этого я вышел на одиночный пикет с требованием вернуть зал и написал в соцсетях, что требую провести ремонт. После этого он меня и заблокировал. Во время его отчета, когда я спросил, он мотивировал это тем, что это его личная страничка», — объяснил Сухицкий. При этом депутат добавил, что ранее местное издание обратилось к Буренкову с запросом, но не получило ответ. «Тогда он им ответил, что якобы ответил на их вопросы на своей официальной страничке. После жалобы издания в прокуратуру действие главы якобы признали незаконным. То есть когда-то она у него официальная, а когда-то неофициальная», — заключил депутат. Оперативно получить комментарий самого Буренкова не удалось. На момент публикации он не ответил на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что Буренков судился с журналистами. После того как он отказался от интервью для местного портала «2города», мэр столкнулся с серией судебных разбирательств за то, что предоставил формальный ответ на запросы журналистов. Он уже прошел через несколько инстанций и, проиграв апелляционную жалобу в Челябинске, заявил о своем намерении подать иск в Верховный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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