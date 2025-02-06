«Мажор-5»: что известно о новом сезоне сериала с Прилучным

Съемки 5-го сезона сериала «Мажор» стартовали в феврале 2025 года
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Павел Прилучный играет главную роль в сериале
Павел Прилучный играет главную роль в сериале Фото:

В начале февраля 2025 года стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». Рассказываем о продолжении популярного проекта с Павлом Прилучным, месте съемок и актерском составе. 

Когда и где начали съемки нового сезона

Съемки пятого сезона сериала «Мажор» стартовали в Сочи, сообщил «Кинопоиск». Кроме того, об этом сообщил актер Павел Прилучный, сыгравший главную роль в этом сериале — Игоря Соколовского.

«Друзья, вы давно спрашивали, будет ли 5 сезон „Мажора“? Наконец, я могу ответить, что буде. Мы начали съемки нового сезона давно полюбившейся истории про Игоря Соколовского и его друзей и врагов. 5 сезон будет еще интереснее, веселее, и динамичнее, а местами и драматичнее. Ждите и сами все увидите», — сообщил актер в соцсети.

О проекте

Первый сезон телесериала «Мажор», созданный продюсерским центром Александра Цекало «Среда», был запущен на Первом канале в конце 2014 года. Сразу после премьеры проект привлек широкое внимание зрителей и быстро стал одним из лидеров по рейтингам на российском телевидении.

Эта популярность сподвигла создателей на продолжение криминальной драмы. Так, в ноябре 2016 года состоялась премьера второго сезона «Мажора». После его завершения было объявлено о продлении проекта на следующий сезон.

Завершение третьего сезона ознаменовалось трагедией — смертью возлюбленной главного героя, после чего наступил период неопределенности относительно дальнейшей судьбы сериала. Некоторое время не поступало никаких новостей о возможном продолжении, и фанаты начали мириться с мыслью о завершении истории Игоря Соколовского. Однако в 2019 году стало известно, что создатели сериала все же решили возобновить проект.

Четвертый сезон, действие которого разворачивается спустя девять лет после событий третьего, вышел в «Кинопоиске» 2 июля 2022 года. Сезон имел невероятный успех и занял 151 строчку в списке 250 лучших сериалов по версии онлайн-кинотеатра.

В декабре того же года поклонников сериала «Мажор» и пользователей онлайн-сервиса «Кинопоиск» ожидало новое событие: выход второго полнометражного фильма о приключениях Игоря Соколовского. Новая кинолента получила название «Мажор в Сочи» и продолжила рассказ, завершившийся на четвертом сезоне.

Первоначальные сведения о пятом сезоне были опубликованы 15 сентября 2023 года. Создатели сериала объявили, что помимо нового сезона, зрителей также ожидает третий полнометражный фильм, который будет представлен в онлайн-кинотеатре. В мае 2024 года появилась информация, что стартовали съемки третьего полнометражного метра об Игоре Соколовском «Мажор в Дубае».

Что произошло в четвертом сезоне сериала «Мажор»

События разворачиваются спустя девять лет после трагической перестрелки, в результате которой были обнаружены тяжело раненные Виктория Родионова, на тот момент беременная, и Игорь Соколовский. Виктория скончалась, в то время как Игорь, находящийся в то время в состоянии мажора, удивительным образом выжил. С тех пор жизнь Игоря претерпела значительные изменения: он покинул службу в правоохранительных органах и начал сотрудничество с Аркадием Игнатьевым, своим бывшим конкурентом и ныне бизнесменом.

Соколовский продолжал вести беззаботный образ жизни, игнорируя чувства окружающих. Однако все изменилось, когда он узнал о существовании своей дочери Сони, которую родила Виктория. Это открытие стало поворотным моментом для Игоря, который решил кардинально изменить свою жизнь и заняться воспитанием девочки.

Однако прошлое Соколовского не дает о себе забыть, ставя под угрозу его новую жизнь и безопасность всех его близких. Теперь Игорю предстоит не только бороться за личное счастье и благополучие своей дочери, но и столкнуться с темными сторонами своего прошлого.

Что ждать от пятого сезона сериала «Мажор»

Следующий этап проекта развернется после событий, изображенных в фильме «Мажор в Дубае», премьера которого запланирована на 30 октября текущего года. Конкретные подробности пока остаются в тайне. В центре сюжета вновь будет Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», которое оказывает помощь людям, столкнувшимся с жизненными трудностями.

Создатели 5-го сезона

Новый сезон сериала снимает Сергей Пикалов
Новый сезон сериала снимает Сергей Пикалов
Фото:

Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов, известный по работе над такими проектами, как «Русская жена» и «Точка ноль». Свою карьеру Сергей начал с Российского академического молодежного театра, вошел в число режиссеров популярного молодежного сериала с канала СТС «Не родись красивой». 

В 2010-х Сергей ориентируется на такие проекты, в которых он сможет единолично выполнять функции режиссера. Так он снял сериал мелодраматический сериал «Второе дыхание» (2013) с Викторией Толстогановой, Маратом Башаровым и Егором Бероевым в главных ролях. В 2020 году выходит главный проект в карьере Пикалова — историческая драма «Мятеж», посвященная тяжелым событиям 1921 года в Петрограде.

Актеры и персонажи 5-го сезона сериала «Мажор»

К своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих сезонов. Среди них:

  • Павел Прилучный — Игорь Соколовский;
  • Александр Обласов — Евгений Аверьянов;
  • Анна Цуканова-Котт — Нина, жена Евгения Аверьянова;
  • Виталия Корниенко — Соня;
  • Павел Чинарев — Ваня;
  • Елизавета Шакира — Вера;
  • Владимир Селезнев — Валерий Симоненко, капитан полиции;
  • Андрей Титченко — Дима.

В сериале появятся и начинающие актеры — 26-летняя внучка Валерия Золотухина Мария и сын Анны Ардовой Антон Шаврин. Пока неизвестно, какие роли они сыграют.

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В начале февраля 2025 года стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». Рассказываем о продолжении популярного проекта с Павлом Прилучным, месте съемок и актерском составе.  Когда и где начали съемки нового сезона Съемки пятого сезона сериала «Мажор» стартовали в Сочи, сообщил «Кинопоиск». Кроме того, об этом сообщил актер Павел Прилучный, сыгравший главную роль в этом сериале — Игоря Соколовского. «Друзья, вы давно спрашивали, будет ли 5 сезон „Мажора“? Наконец, я могу ответить, что буде. Мы начали съемки нового сезона давно полюбившейся истории про Игоря Соколовского и его друзей и врагов. 5 сезон будет еще интереснее, веселее, и динамичнее, а местами и драматичнее. Ждите и сами все увидите», — сообщил актер в соцсети. О проекте Первый сезон телесериала «Мажор», созданный продюсерским центром Александра Цекало «Среда», был запущен на Первом канале в конце 2014 года. Сразу после премьеры проект привлек широкое внимание зрителей и быстро стал одним из лидеров по рейтингам на российском телевидении. Эта популярность сподвигла создателей на продолжение криминальной драмы. Так, в ноябре 2016 года состоялась премьера второго сезона «Мажора». После его завершения было объявлено о продлении проекта на следующий сезон. Завершение третьего сезона ознаменовалось трагедией — смертью возлюбленной главного героя, после чего наступил период неопределенности относительно дальнейшей судьбы сериала. Некоторое время не поступало никаких новостей о возможном продолжении, и фанаты начали мириться с мыслью о завершении истории Игоря Соколовского. Однако в 2019 году стало известно, что создатели сериала все же решили возобновить проект. Четвертый сезон, действие которого разворачивается спустя девять лет после событий третьего, вышел в «Кинопоиске» 2 июля 2022 года. Сезон имел невероятный успех и занял 151 строчку в списке 250 лучших сериалов по версии онлайн-кинотеатра. В декабре того же года поклонников сериала «Мажор» и пользователей онлайн-сервиса «Кинопоиск» ожидало новое событие: выход второго полнометражного фильма о приключениях Игоря Соколовского. Новая кинолента получила название «Мажор в Сочи» и продолжила рассказ, завершившийся на четвертом сезоне. Первоначальные сведения о пятом сезоне были опубликованы 15 сентября 2023 года. Создатели сериала объявили, что помимо нового сезона, зрителей также ожидает третий полнометражный фильм, который будет представлен в онлайн-кинотеатре. В мае 2024 года появилась информация, что стартовали съемки третьего полнометражного метра об Игоре Соколовском «Мажор в Дубае». Что произошло в четвертом сезоне сериала «Мажор» События разворачиваются спустя девять лет после трагической перестрелки, в результате которой были обнаружены тяжело раненные Виктория Родионова, на тот момент беременная, и Игорь Соколовский. Виктория скончалась, в то время как Игорь, находящийся в то время в состоянии мажора, удивительным образом выжил. С тех пор жизнь Игоря претерпела значительные изменения: он покинул службу в правоохранительных органах и начал сотрудничество с Аркадием Игнатьевым, своим бывшим конкурентом и ныне бизнесменом. Соколовский продолжал вести беззаботный образ жизни, игнорируя чувства окружающих. Однако все изменилось, когда он узнал о существовании своей дочери Сони, которую родила Виктория. Это открытие стало поворотным моментом для Игоря, который решил кардинально изменить свою жизнь и заняться воспитанием девочки. Однако прошлое Соколовского не дает о себе забыть, ставя под угрозу его новую жизнь и безопасность всех его близких. Теперь Игорю предстоит не только бороться за личное счастье и благополучие своей дочери, но и столкнуться с темными сторонами своего прошлого. Что ждать от пятого сезона сериала «Мажор» Следующий этап проекта развернется после событий, изображенных в фильме «Мажор в Дубае», премьера которого запланирована на 30 октября текущего года. Конкретные подробности пока остаются в тайне. В центре сюжета вновь будет Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», которое оказывает помощь людям, столкнувшимся с жизненными трудностями. Создатели 5-го сезона Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов, известный по работе над такими проектами, как «Русская жена» и «Точка ноль». Свою карьеру Сергей начал с Российского академического молодежного театра, вошел в число режиссеров популярного молодежного сериала с канала СТС «Не родись красивой».  В 2010-х Сергей ориентируется на такие проекты, в которых он сможет единолично выполнять функции режиссера. Так он снял сериал мелодраматический сериал «Второе дыхание» (2013) с Викторией Толстогановой, Маратом Башаровым и Егором Бероевым в главных ролях. В 2020 году выходит главный проект в карьере Пикалова — историческая драма «Мятеж», посвященная тяжелым событиям 1921 года в Петрограде. Актеры и персонажи 5-го сезона сериала «Мажор» К своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих сезонов. Среди них: В сериале появятся и начинающие актеры — 26-летняя внучка Валерия Золотухина Мария и сын Анны Ардовой Антон Шаврин. Пока неизвестно, какие роли они сыграют.
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