«Мажор-5»: что известно о новом сезоне сериала с Прилучным

В начале февраля 2025 года стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». Рассказываем о продолжении популярного проекта с Павлом Прилучным, месте съемок и актерском составе.
Когда и где начали съемки нового сезона
Съемки пятого сезона сериала «Мажор» стартовали в Сочи, сообщил «Кинопоиск». Кроме того, об этом сообщил актер Павел Прилучный, сыгравший главную роль в этом сериале — Игоря Соколовского.
«Друзья, вы давно спрашивали, будет ли 5 сезон „Мажора“? Наконец, я могу ответить, что буде. Мы начали съемки нового сезона давно полюбившейся истории про Игоря Соколовского и его друзей и врагов. 5 сезон будет еще интереснее, веселее, и динамичнее, а местами и драматичнее. Ждите и сами все увидите», — сообщил актер в соцсети.
О проекте
Первый сезон телесериала «Мажор», созданный продюсерским центром Александра Цекало «Среда», был запущен на Первом канале в конце 2014 года. Сразу после премьеры проект привлек широкое внимание зрителей и быстро стал одним из лидеров по рейтингам на российском телевидении.
Эта популярность сподвигла создателей на продолжение криминальной драмы. Так, в ноябре 2016 года состоялась премьера второго сезона «Мажора». После его завершения было объявлено о продлении проекта на следующий сезон.
Завершение третьего сезона ознаменовалось трагедией — смертью возлюбленной главного героя, после чего наступил период неопределенности относительно дальнейшей судьбы сериала. Некоторое время не поступало никаких новостей о возможном продолжении, и фанаты начали мириться с мыслью о завершении истории Игоря Соколовского. Однако в 2019 году стало известно, что создатели сериала все же решили возобновить проект.
Четвертый сезон, действие которого разворачивается спустя девять лет после событий третьего, вышел в «Кинопоиске» 2 июля 2022 года. Сезон имел невероятный успех и занял 151 строчку в списке 250 лучших сериалов по версии онлайн-кинотеатра.
В декабре того же года поклонников сериала «Мажор» и пользователей онлайн-сервиса «Кинопоиск» ожидало новое событие: выход второго полнометражного фильма о приключениях Игоря Соколовского. Новая кинолента получила название «Мажор в Сочи» и продолжила рассказ, завершившийся на четвертом сезоне.
Первоначальные сведения о пятом сезоне были опубликованы 15 сентября 2023 года. Создатели сериала объявили, что помимо нового сезона, зрителей также ожидает третий полнометражный фильм, который будет представлен в онлайн-кинотеатре. В мае 2024 года появилась информация, что стартовали съемки третьего полнометражного метра об Игоре Соколовском «Мажор в Дубае».
Что произошло в четвертом сезоне сериала «Мажор»
События разворачиваются спустя девять лет после трагической перестрелки, в результате которой были обнаружены тяжело раненные Виктория Родионова, на тот момент беременная, и Игорь Соколовский. Виктория скончалась, в то время как Игорь, находящийся в то время в состоянии мажора, удивительным образом выжил. С тех пор жизнь Игоря претерпела значительные изменения: он покинул службу в правоохранительных органах и начал сотрудничество с Аркадием Игнатьевым, своим бывшим конкурентом и ныне бизнесменом.
Соколовский продолжал вести беззаботный образ жизни, игнорируя чувства окружающих. Однако все изменилось, когда он узнал о существовании своей дочери Сони, которую родила Виктория. Это открытие стало поворотным моментом для Игоря, который решил кардинально изменить свою жизнь и заняться воспитанием девочки.
Однако прошлое Соколовского не дает о себе забыть, ставя под угрозу его новую жизнь и безопасность всех его близких. Теперь Игорю предстоит не только бороться за личное счастье и благополучие своей дочери, но и столкнуться с темными сторонами своего прошлого.
Что ждать от пятого сезона сериала «Мажор»
Следующий этап проекта развернется после событий, изображенных в фильме «Мажор в Дубае», премьера которого запланирована на 30 октября текущего года. Конкретные подробности пока остаются в тайне. В центре сюжета вновь будет Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», которое оказывает помощь людям, столкнувшимся с жизненными трудностями.
Создатели 5-го сезона
Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов, известный по работе над такими проектами, как «Русская жена» и «Точка ноль». Свою карьеру Сергей начал с Российского академического молодежного театра, вошел в число режиссеров популярного молодежного сериала с канала СТС «Не родись красивой».
В 2010-х Сергей ориентируется на такие проекты, в которых он сможет единолично выполнять функции режиссера. Так он снял сериал мелодраматический сериал «Второе дыхание» (2013) с Викторией Толстогановой, Маратом Башаровым и Егором Бероевым в главных ролях. В 2020 году выходит главный проект в карьере Пикалова — историческая драма «Мятеж», посвященная тяжелым событиям 1921 года в Петрограде.
Актеры и персонажи 5-го сезона сериала «Мажор»
К своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих сезонов. Среди них:
- Павел Прилучный — Игорь Соколовский;
- Александр Обласов — Евгений Аверьянов;
- Анна Цуканова-Котт — Нина, жена Евгения Аверьянова;
- Виталия Корниенко — Соня;
- Павел Чинарев — Ваня;
- Елизавета Шакира — Вера;
- Владимир Селезнев — Валерий Симоненко, капитан полиции;
- Андрей Титченко — Дима.
В сериале появятся и начинающие актеры — 26-летняя внучка Валерия Золотухина Мария и сын Анны Ардовой Антон Шаврин. Пока неизвестно, какие роли они сыграют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.