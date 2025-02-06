06 февраля 2025

Жестоко расправился с родней и отправился в Пермь на поиски: ревнивец преследует возлюбленную

СКР: в Северном Коммунаре убили женщину и ее сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственные и процессуальные действия продолжаются
Следственные и процессуальные действия продолжаются Фото:

В Сивинском районе Пермского края обнаружены тела пожилой женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В одной из квартир поселка Северный Коммунар Сивинского района 6 февраля 2025 года обнаружены тела женщины 1938 года рождения и ее сына 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале ведомства.

В убийстве подозревают 35-летнего мужчину. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в прошлое воскресенье от него в прикамскую столицу сбежала девушка. Злоумышленник, вероятно, в отместку расправился с ее отцом и бабушкой, забив их молотком. Затем он отправился в Перми, чтобы найти беглянку.

Расследование инцидента продолжается. Дело находится на особом контроле главы регионального следственного управления Дениса Головкина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сивинском районе Пермского края обнаружены тела пожилой женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба СУ СКР по региону. «В одной из квартир поселка Северный Коммунар Сивинского района 6 февраля 2025 года обнаружены тела женщины 1938 года рождения и ее сына 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале ведомства. В убийстве подозревают 35-летнего мужчину. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в прошлое воскресенье от него в прикамскую столицу сбежала девушка. Злоумышленник, вероятно, в отместку расправился с ее отцом и бабушкой, забив их молотком. Затем он отправился в Перми, чтобы найти беглянку. Расследование инцидента продолжается. Дело находится на особом контроле главы регионального следственного управления Дениса Головкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...