Жестоко расправился с родней и отправился в Пермь на поиски: ревнивец преследует возлюбленную

В Сивинском районе Пермского края обнаружены тела пожилой женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«В одной из квартир поселка Северный Коммунар Сивинского района 6 февраля 2025 года обнаружены тела женщины 1938 года рождения и ее сына 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале ведомства.
В убийстве подозревают 35-летнего мужчину. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в прошлое воскресенье от него в прикамскую столицу сбежала девушка. Злоумышленник, вероятно, в отместку расправился с ее отцом и бабушкой, забив их молотком. Затем он отправился в Перми, чтобы найти беглянку.
Расследование инцидента продолжается. Дело находится на особом контроле главы регионального следственного управления Дениса Головкина.
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