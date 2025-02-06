06 февраля 2025

В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Худолеев скончался в возрасте 82 лет
Худолеев скончался в возрасте 82 лет Фото:

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию от Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где артист долгие годы служил.

В память о Худолееве в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской выразили свои чувства: «Анатолий Григорьевич… Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», — пишут в театре в память об артисте.

Анатолий Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В молодости он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького и через несколько лет стал актером Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, который в итоге стал его настоящим домом и местом творчества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию от Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где артист долгие годы служил. В память о Худолееве в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской выразили свои чувства: «Анатолий Григорьевич… Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», — пишут в театре в память об артисте. Анатолий Худолеев родился 11 июля 1942 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В молодости он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького и через несколько лет стал актером Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, который в итоге стал его настоящим домом и местом творчества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...