В Прикамье осудили главу ТСЖ за хищение 600 тысяч рублей при получении субсидий

В Барде (Пермский край) осудили за мошенничество при получении субсидии руководителя одного из местных ТСЖ. Он незаконно получил средства на сумму, превышающую, 600 тысяч рублей, передает прокуратура региона.
«В селе Барда председатель правления ТСЖ признан виновным в хищении бюджетных средств. Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения такого решения», — написано на сайте ведомства.
Было установлено, в июне 2022 года осужденный отправил заявку на предоставление землякам 10 вакантных рабочих мест в Центр занятости населения. В августе на счет компании поступили 600 тысяч рублей из краевого бюджета. При этом вакансии так и не были открыты.
Злоумышленник отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Наказание было смягчено из-за полного возмещения ущерба подсудимым и его активного сотрудничества со следствием.
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