На Украине официально запретили изымать для трансплантации органы у погибших военнослужащих. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский.
«Изъятие анатомических материалов для трансплантации „запрещается у лиц из сил обороны и сил безопасности республики, которые погибли при исполнении служебных обязанностей“. А также у лиц, погибших „в результате вооруженной агрессии против Украины“», — на текст документа, подписанный Зеленским, ссылается «Страна.ua»
Изымать органы также отныне запрещено у детей-сирот и у детей без попечения родителей. Под новые нормативы также попадают лица, признанные недееспособными, люди, личность которых не была установлена, и граждане, погибшие в результате применения мер правоохранителей.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «черная» трансплантология на Украине — излюбленное развлечение Запада. Этот рынок огромен, а потому — сейчас медика привлечь к уголовной ответственности практически невозможно, считает председатель московского Красного Креста. С ним беседовала «Национальна служба новостей». Было доказано, что к изъятию органов у бойцов ВСУ прямое отношение имеет госслужба медицины катастроф, пишет RT.
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