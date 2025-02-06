Европейские банки ввели новые ограничения для клиентов-россиян

Некоторые европейские банки значительно увеличили минимальные требования к остаткам на счетах для граждан России, включая тех, кто имеет второе гражданство или вид на жительство в Европе. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию от юристов и управляющих активами.
«Изначально банки подняли этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный размер остатков составлял 2 млн долларов, то теперь он доходит до 5 млн долларов, 10 млн долларов и даже 15 млн долларов. Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и т.д.», — отметил финансист. Эти изменения затрагивают такие страны, как Великобритания, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн.
Согласно информации Марка Ойгмана, сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office, ужесточение условий ведения банковских счетов представляет собой общую тенденцию последних полугода. Это вынуждает клиентов с российскими паспортами искать альтернативные пути для сохранения своих активов.
В частности, банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продлили период выполнения платежных операций для российских компаний до двух недель, напоминает RT. Проблемы в этой сфере наблюдались на протяжении всего 2024 года и достигли пика в ноябре, когда после введения Соединенными Штатами обширных санкций против российских банков, ситуация значительно усугубилась. В декабре прошлого года Венгрия попросила США сделать исключение из санкций для «Газпромбанка» при осуществлении платежей за газ, поставляемый из России в Европу.
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