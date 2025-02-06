Холдингу пермского миллиардера Репина не дали начать стройку в Перми

Пермское ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» (входит в холдинг «Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина) не смогло оспорить отказ регионального минимущества о продлении срока разрешения на строительство на территории бывшего автодрома в микрорайоне Чапаевском. Это решение вынес Арбитражный суд Пермского края.
«Компания „СМУ №3 Сатурн-Р“ не смогла оспорить отказ краевого минимущества в продлении срока действия разрешения на строительные работы по улице Токарной, расположенной на месте бывшего автодрома „Чапаевский“», — со ссылкой на судебное решение пишет «Коммерсант-Прикамье». ООО выдали разрешение на возведение домов еще в 2022-2023 годах, но к строительству не приступили до сих пор.
Ранее профильному министерству в суде удалось отменить положительное заключение экспертизы на проектную документацию. Основна претензия — отсутствие дорог в жилом квартале. Было заявлено, что на площади в восемь гектаров собираются построить 35 тысяч квадратных метров жилья.
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