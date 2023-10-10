Холдинг пермского миллиардера проиграл в суде краевым властям

Пермский «Сатурн-Р» проиграл суд с властями, не разрешившими строить дом

11 октября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Застройщик пытался оспорить в суде отказ в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края отказался удовлетворять исковые требования принадлежащего миллиардеру Александру Репина холдинга «Сатурн-Р» к краевому минимущества. Строительно-монтажное управление компании оспаривало решение властей, не выдавших разрешение на стройку жилого дома на улице Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми. В итоге в суде первой инстанции застройщик проиграл. «Решение Арбитражного суда Пермского края от 11 октября 2023 года. В исковых требованиях ООО „СМУ №3 Сатурн-Р“ к региональному министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности отказать полностью», — сообщается в картотеке суда. Холдинг «Сатурн-Р» планировал возвести в Орджоникидзевском районе малоэтажные дома общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Проект строительства получил положительное заключение негосударственного ООО «Строительная экспертиза». Но власти обратились в суд с требованием об отмене результатов экспертного заключения. Свою позицию минимущество края обосновывает претензиями к планировке проездов и территории общего пользования. Иск властей сейчас рассматривает Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, следующее заседание назначено на 13 ноября. Застройщик, в свою очередь, попытался оспорить в суде отказ на выдачу разрешения на строительство одного из жилых домов на Соликамской улице. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте Александра Репина с пермскими властями. По заключенному с правительством края договору «Сатурн-Р» обязался построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал». Взамен холдингу миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Позже власти отказались от своего решения, а здание учебного заведения передали мэрии после судебных разбирательств. Также Репин намеревался возвести жилые дома в микрорайоне Бахаревка, на месте бывшего аэропорта. Но из-за изменения в 2020 году зонирования участка строительство там стало невозможным. Миллиардер позже продал землю федеральному застройщику ГК «Самолет». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края отказался удовлетворять исковые требования принадлежащего миллиардеру Александру Репина холдинга «Сатурн-Р» к краевому минимущества. Строительно-монтажное управление компании оспаривало решение властей, не выдавших разрешение на стройку жилого дома на улице Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми. В итоге в суде первой инстанции застройщик проиграл. «Решение Арбитражного суда Пермского края от 11 октября 2023 года. В исковых требованиях ООО „СМУ №3 Сатурн-Р“ к региональному министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности отказать полностью», — сообщается в картотеке суда. Холдинг «Сатурн-Р» планировал возвести в Орджоникидзевском районе малоэтажные дома общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Проект строительства получил положительное заключение негосударственного ООО «Строительная экспертиза». Но власти обратились в суд с требованием об отмене результатов экспертного заключения. Свою позицию минимущество края обосновывает претензиями к планировке проездов и территории общего пользования. Иск властей сейчас рассматривает Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, следующее заседание назначено на 13 ноября. Застройщик, в свою очередь, попытался оспорить в суде отказ на выдачу разрешения на строительство одного из жилых домов на Соликамской улице. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте Александра Репина с пермскими властями. По заключенному с правительством края договору «Сатурн-Р» обязался построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал». Взамен холдингу миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Позже власти отказались от своего решения, а здание учебного заведения передали мэрии после судебных разбирательств. Также Репин намеревался возвести жилые дома в микрорайоне Бахаревка, на месте бывшего аэропорта. Но из-за изменения в 2020 году зонирования участка строительство там стало невозможным. Миллиардер позже продал землю федеральному застройщику ГК «Самолет».