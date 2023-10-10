Холдинг пермского миллиардера проиграл в суде краевым властям

Арбитражный суд Пермского края отказался удовлетворять исковые требования принадлежащего миллиардеру Александру Репина холдинга «Сатурн-Р» к краевому минимущества. Строительно-монтажное управление компании оспаривало решение властей, не выдавших разрешение на стройку жилого дома на улице Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми. В итоге в суде первой инстанции застройщик проиграл.
«Решение Арбитражного суда Пермского края от 11 октября 2023 года. В исковых требованиях ООО „СМУ №3 Сатурн-Р“ к региональному министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности отказать полностью», — сообщается в картотеке суда.
Холдинг «Сатурн-Р» планировал возвести в Орджоникидзевском районе малоэтажные дома общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Проект строительства получил положительное заключение негосударственного ООО «Строительная экспертиза». Но власти обратились в суд с требованием об отмене результатов экспертного заключения. Свою позицию минимущество края обосновывает претензиями к планировке проездов и территории общего пользования. Иск властей сейчас рассматривает Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, следующее заседание назначено на 13 ноября. Застройщик, в свою очередь, попытался оспорить в суде отказ на выдачу разрешения на строительство одного из жилых домов на Соликамской улице.
Ранее URA.RU рассказывало о конфликте Александра Репина с пермскими властями. По заключенному с правительством края договору «Сатурн-Р» обязался построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал». Взамен холдингу миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Позже власти отказались от своего решения, а здание учебного заведения передали мэрии после судебных разбирательств. Также Репин намеревался возвести жилые дома в микрорайоне Бахаревка, на месте бывшего аэропорта. Но из-за изменения в 2020 году зонирования участка строительство там стало невозможным. Миллиардер позже продал землю федеральному застройщику ГК «Самолет».
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