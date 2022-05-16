Скандальный миллиардер застроит пермскую окраину малоэтажками

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий бизнесмену Александру Репину, будет строить жилой комплекс в Орджоникидзевском районе Перми. Он расположится на участке земли в 8 га возле микрорайона Чапаевский. Об этом предприниматель рассказал корреспонденту URA.RU.
«Там порядка 37 тысяч квадратных метров получится. Планируем их застроить малоэтажками. Главная трудность на этом участке может возникнуть с коммуникациями, решаем как и куда их тянуть», — сообщил URA.RU Репин.
Земельный участок находится в собственности «Сатурн-Р». На нем разрешено строительство малоэтажных домов. Проект первого дома на 4 этажа уже получил положительное заключение экспертизы, сообщается на сайте ГИС «Единый государственный реестр заключений».
Ранее URA.RU рассказывало о конфликте Репина с пермскими властями. По заключенному с правительством края договором «Сатурн-Р» должна была построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал», а взамен компании миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Однако власти позже отказались от своего решения. В ходе судебных разбирательств, учебное заведение все же было отдано мэрии Перми.
Также Репин планировал возвести жилые дома в микрорайоне Бахаревка, на месте бывшего аэропорта. Но из-за изменения зонирования участка в конце 2020 года строительство там стало невозможным.
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Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий бизнесмену Александру Репину, будет строить жилой комплекс в Орджоникидзевском районе Перми. Он расположится на участке земли в 8 га возле микрорайона Чапаевский. Об этом предприниматель рассказал корреспонденту URA.RU. «Там порядка 37 тысяч квадратных метров получится. Планируем их застроить малоэтажками. Главная трудность на этом участке может возникнуть с коммуникациями, решаем как и куда их тянуть», — сообщил URA.RU Репин. Земельный участок находится в собственности «Сатурн-Р». На нем разрешено строительство малоэтажных домов. Проект первого дома на 4 этажа уже получил положительное заключение экспертизы, сообщается на сайте ГИС «Единый государственный реестр заключений». Ранее URA.RU рассказывало о конфликте Репина с пермскими властями. По заключенному с правительством края договором «Сатурн-Р» должна была построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал», а взамен компании миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Однако власти позже отказались от своего решения. В ходе судебных разбирательств, учебное заведение все же было отдано мэрии Перми. Также Репин планировал возвести жилые дома в микрорайоне Бахаревка, на месте бывшего аэропорта. Но из-за изменения зонирования участка в конце 2020 года строительство там стало невозможным.