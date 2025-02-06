06 февраля 2025

Бизнесмена из Перми осудили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе

© Служба новостей «URA.RU»
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За офицерский усиленный паек продавец запросил 879 рублей (архивное фото)
За офицерский усиленный паек продавец запросил 879 рублей (архивное фото) Фото:

Пермского предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю продукцией «Военторга», Истцом выступила новгородская военная прокуратура, сообщили специалисты прикамского арбитража.

«Продавшего сухпаек бизнесмена из Перми привлекли к административной ответственности, ограничившись предупреждением. Эта мера устанавливается за впервые совершенные правонарушения при отсутствии причинения вреда жизни», — на судебные материалы ссылается Properm.

Было установлено, что покупатель приобрел «Армейский офицерский усиленный паек меню №1». Он обнаружил на коробке надписи: «Армия России», «Военторг», «Не для продажи!». Следом было направлено заявление в военную прокуратуру, затем информацию передали в суд.

Ранее URA.RU писало о другом прикамском предпринимателе, которого оштрафовали за продажу армейских сухпайков на маркетплесе. Тогда истцом была военная прокуратура Черноморского флота.

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Пермского предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю продукцией «Военторга», Истцом выступила новгородская военная прокуратура, сообщили специалисты прикамского арбитража. «Продавшего сухпаек бизнесмена из Перми привлекли к административной ответственности, ограничившись предупреждением. Эта мера устанавливается за впервые совершенные правонарушения при отсутствии причинения вреда жизни», — на судебные материалы ссылается Properm. Было установлено, что покупатель приобрел «Армейский офицерский усиленный паек меню №1». Он обнаружил на коробке надписи: «Армия России», «Военторг», «Не для продажи!». Следом было направлено заявление в военную прокуратуру, затем информацию передали в суд. Ранее URA.RU писало о другом прикамском предпринимателе, которого оштрафовали за продажу армейских сухпайков на маркетплесе. Тогда истцом была военная прокуратура Черноморского флота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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