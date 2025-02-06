Бизнесмена из Перми осудили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе

Пермского предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю продукцией «Военторга», Истцом выступила новгородская военная прокуратура, сообщили специалисты прикамского арбитража.
«Продавшего сухпаек бизнесмена из Перми привлекли к административной ответственности, ограничившись предупреждением. Эта мера устанавливается за впервые совершенные правонарушения при отсутствии причинения вреда жизни», — на судебные материалы ссылается Properm.
Было установлено, что покупатель приобрел «Армейский офицерский усиленный паек меню №1». Он обнаружил на коробке надписи: «Армия России», «Военторг», «Не для продажи!». Следом было направлено заявление в военную прокуратуру, затем информацию передали в суд.
Ранее URA.RU писало о другом прикамском предпринимателе, которого оштрафовали за продажу армейских сухпайков на маркетплесе. Тогда истцом была военная прокуратура Черноморского флота.
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