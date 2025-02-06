06 февраля 2025

Пермской мэрии предложил мировую в деле о сносе строений ТЦ «Гостиный двор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти требуют снести два объекта капитального строительства, расположенных по адресу «Гостиного двора»
Власти требуют снести два объекта капитального строительства, расположенных по адресу «Гостиного двора» Фото:

Представитель владельца пермского ТЦ «Гостиный двор», бизнесмена Валерия Гусева предложил властям заключить мировое соглашение. Об этом стало известно на прошедшем 6 февраля судебном заседании о спорных объектах капитального строительства.

«Администрации Свердловского района Перми было предложено заключить мировое соглашение. Представитель истца заявил, что этот вопрос будет рассмотрен», — с места событий передает «Коммерсант-Прикамье». В итоге суд отложил заседание до 1 апреля.

По мнению властей, два помещения ТЦ необходимо признать незаконными постройками и снести их. Соответствующее заявление было подано в ноябре прошлого года. На время разбирательства суд запретил производить госрегистрацию сделок в отношении спорного объекта.

По словам представителя ответчика, постройки находятся примерно в 12 метрах от «Гостиного двора» и с ним не соприкасаются. Речь идет о холодном помещении склада и рабочем кабинете. Торговый центр переоборудовали в 1990-х годах из здания гостиницы.

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Представитель владельца пермского ТЦ «Гостиный двор», бизнесмена Валерия Гусева предложил властям заключить мировое соглашение. Об этом стало известно на прошедшем 6 февраля судебном заседании о спорных объектах капитального строительства. «Администрации Свердловского района Перми было предложено заключить мировое соглашение. Представитель истца заявил, что этот вопрос будет рассмотрен», — с места событий передает «Коммерсант-Прикамье». В итоге суд отложил заседание до 1 апреля. По мнению властей, два помещения ТЦ необходимо признать незаконными постройками и снести их. Соответствующее заявление было подано в ноябре прошлого года. На время разбирательства суд запретил производить госрегистрацию сделок в отношении спорного объекта. По словам представителя ответчика, постройки находятся примерно в 12 метрах от «Гостиного двора» и с ним не соприкасаются. Речь идет о холодном помещении склада и рабочем кабинете. Торговый центр переоборудовали в 1990-х годах из здания гостиницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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