Пермской мэрии предложил мировую в деле о сносе строений ТЦ «Гостиный двор»

Представитель владельца пермского ТЦ «Гостиный двор», бизнесмена Валерия Гусева предложил властям заключить мировое соглашение. Об этом стало известно на прошедшем 6 февраля судебном заседании о спорных объектах капитального строительства.
«Администрации Свердловского района Перми было предложено заключить мировое соглашение. Представитель истца заявил, что этот вопрос будет рассмотрен», — с места событий передает «Коммерсант-Прикамье». В итоге суд отложил заседание до 1 апреля.
По мнению властей, два помещения ТЦ необходимо признать незаконными постройками и снести их. Соответствующее заявление было подано в ноябре прошлого года. На время разбирательства суд запретил производить госрегистрацию сделок в отношении спорного объекта.
По словам представителя ответчика, постройки находятся примерно в 12 метрах от «Гостиного двора» и с ним не соприкасаются. Речь идет о холодном помещении склада и рабочем кабинете. Торговый центр переоборудовали в 1990-х годах из здания гостиницы.
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