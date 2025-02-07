Пенсии россиян обогнали инфляцию

Минимальная страховая пенсия россиян выросла на 63,52% с 2021 по 2025 года. Инфляция при этом составила 49,75%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Проведенные расчеты показали, что за пять лет размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости вырос темпами практически на 14 процентных пунктов выше инфляции — на 63,52% (в то время как рост цен составил 49,75%)», — сообщил Игорь Балынин в беседе с «Газета.ru». По его словам, в 2021 году минимальная пенсия россиян в 2021 году была равна 8120,54 рубля, а в 2025 она увеличилась до 13278,4 рубля.
Минимальные страховые выплаты начисляются тем, у кого есть 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. В 2025 году жители РФ не смогут выйти на пенсию по старости из-за действующего переходного периода увеличения пенсионного возраста. А в следующем году получить выплату по старости смогут мужчины, достигшие 65 лет, и женщины, которым исполнилось 60.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.