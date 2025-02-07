В Самаре загорелась многоэтажка после взрыва газа. Фото

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В Самаре загорелся жилой дом
В Самаре загорелся жилой дом Фото:

В Самаре произошел пожар в многоэтажном доме, предполагаемая причина — взрыв газа. Об этом сообщают telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал
Предварительно, никто не пострадал
Фото:

«Многоэтажка загорелась в Самаре, предположительно, после хлопка газа...» — пишет telegram-канал РЕН ТВ. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия.

В рамках реагирования на происшествие также направлена следственно-оперативная группа. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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В Самаре произошел пожар в многоэтажном доме, предполагаемая причина — взрыв газа. Об этом сообщают telegram-каналы. «Многоэтажка загорелась в Самаре, предположительно, после хлопка газа...» — пишет telegram-канал РЕН ТВ. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. В рамках реагирования на происшествие также направлена следственно-оперативная группа. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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