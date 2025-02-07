В Самаре загорелся жилой дом
В Самаре произошел пожар в многоэтажном доме, предполагаемая причина — взрыв газа. Об этом сообщают telegram-каналы.
Предварительно, никто не пострадал
«Многоэтажка загорелась в Самаре, предположительно, после хлопка газа...» — пишет telegram-канал РЕН ТВ. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия.
В рамках реагирования на происшествие также направлена следственно-оперативная группа. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
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