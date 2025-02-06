Среди погибших — дети: в Перми пожар унес жизни четырех человек

На пожаре погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью
В Перми на улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. В результате ЧП погибли 4 человека.
«Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли. Также не удалось спасти восьмилетнюю девочку», — сообщил telegram-канал МЧС России. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью.
Пожар локализован на территории в 64 квадратных метра. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель, а также психолог МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!