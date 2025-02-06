06 февраля 2025

Среди погибших — дети: в Перми пожар унес жизни четырех человек

В Перми в результате пожара погибли четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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На пожаре погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью
На пожаре погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью Фото:

В Перми на улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. В результате ЧП погибли 4 человека.

«Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли. Также не удалось спасти восьмилетнюю девочку», — сообщил telegram-канал МЧС России. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью.

Пожар локализован на территории в 64 квадратных метра. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель, а также психолог МЧС России.

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В Перми на улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. В результате ЧП погибли 4 человека. «Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли. Также не удалось спасти восьмилетнюю девочку», — сообщил telegram-канал МЧС России. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью. Пожар локализован на территории в 64 квадратных метра. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель, а также психолог МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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