06 февраля 2025

Семейные пары в ЯНАО не любят праздник всех влюбленных

День святого Валентина раздражает ямальцев
© Служба новостей «URA.RU»
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День всех влюбленных радует не всех ямальцев
День всех влюбленных радует не всех ямальцев Фото:

День всех влюбленных раздражает тех ямальцев, которые состоят в браке гораздо чаще, чем одиноких людей. Об этом URA.RU стало известно из опроса онлайн-сервиса SuperJob.

«Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке жителей ЯНАО даже меньше, чем среди одиноких (15 и 22% соответственно): „Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности“. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа, а 10% заявили, что просто ненавидят этот день», — сообщил SuperJob

В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из ЯНАО. Нейтрально к празднику Дня всех влюбленных относятся — 49%, а 12% нравится День святого Валентина, однако любят заветную дату только 9%.

По данным SuperJob, женщины больше симпатизируют празднику: 25% против 17% среди мужчин. Молодые жители Ямала до 35 лет сообщили, что положительно относятся к празднику — 34%. Однако среди тех северян, кто старше 45 лет, любят праздник только 16%.

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День всех влюбленных раздражает тех ямальцев, которые состоят в браке гораздо чаще, чем одиноких людей. Об этом URA.RU стало известно из опроса онлайн-сервиса SuperJob. «Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке жителей ЯНАО даже меньше, чем среди одиноких (15 и 22% соответственно): „Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности“. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа, а 10% заявили, что просто ненавидят этот день», — сообщил SuperJob В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из ЯНАО. Нейтрально к празднику Дня всех влюбленных относятся — 49%, а 12% нравится День святого Валентина, однако любят заветную дату только 9%. По данным SuperJob, женщины больше симпатизируют празднику: 25% против 17% среди мужчин. Молодые жители Ямала до 35 лет сообщили, что положительно относятся к празднику — 34%. Однако среди тех северян, кто старше 45 лет, любят праздник только 16%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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