Семейные пары в ЯНАО не любят праздник всех влюбленных

День всех влюбленных раздражает тех ямальцев, которые состоят в браке гораздо чаще, чем одиноких людей. Об этом URA.RU стало известно из опроса онлайн-сервиса SuperJob.
«Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке жителей ЯНАО даже меньше, чем среди одиноких (15 и 22% соответственно): „Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности“. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа, а 10% заявили, что просто ненавидят этот день», — сообщил SuperJob
В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из ЯНАО. Нейтрально к празднику Дня всех влюбленных относятся — 49%, а 12% нравится День святого Валентина, однако любят заветную дату только 9%.
По данным SuperJob, женщины больше симпатизируют празднику: 25% против 17% среди мужчин. Молодые жители Ямала до 35 лет сообщили, что положительно относятся к празднику — 34%. Однако среди тех северян, кто старше 45 лет, любят праздник только 16%.
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