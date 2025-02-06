06 февраля 2025

Екатеринбуржец попался на контрабанде ювелирки из Таиланда за миллионы. Фото

Свердловчанина поймали на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 млн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Татьяны Перминовой и Николая Мамина в "Фонде Дятлова". Екатеринбург, огранка, подделка, бижутерия, ювелирные украшения, драгоценный камень, стекло, контрабанда
Камни перевозили через таможенную границу ЕАЭС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 55-летний бизнесмен попался на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 миллиона рублей. Он не стал декларировать сотни полудрагоценных камней, попросив знакомого забрать груз на почте. Там соучастника и задержали, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Были незаконно перемещены 422 камня природного минерала зеленый берилл, 440 камней природного минерала циркон, 280 камней природного минерала опал огненный, 25 камней природного минерала апатит», — поделились в ведомстве. Их стоимость превысила нормы беспошлинного ввоза, но бизнесмен избежал таможенных платежей.

Знакомый предпринимателя, который принял посылку, пояснил, что понятия не имел о незаконной перевозке ювелирки. Бизнесмена обвинили по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело направили в Ленинский райсуд.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 55-летний бизнесмен попался на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 миллиона рублей. Он не стал декларировать сотни полудрагоценных камней, попросив знакомого забрать груз на почте. Там соучастника и задержали, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Были незаконно перемещены 422 камня природного минерала зеленый берилл, 440 камней природного минерала циркон, 280 камней природного минерала опал огненный, 25 камней природного минерала апатит», — поделились в ведомстве. Их стоимость превысила нормы беспошлинного ввоза, но бизнесмен избежал таможенных платежей. Знакомый предпринимателя, который принял посылку, пояснил, что понятия не имел о незаконной перевозке ювелирки. Бизнесмена обвинили по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело направили в Ленинский райсуд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...