Происшествия Екатеринбуржец попался на контрабанде ювелирки из Таиланда за миллионы. Фото Свердловчанина поймали на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 млн 07 февраля 2025 в 12:38 Размер текста - 17 + Камни перевозили через таможенную границу ЕАЭС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 55-летний бизнесмен попался на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 миллиона рублей. Он не стал декларировать сотни полудрагоценных камней, попросив знакомого забрать груз на почте. Там соучастника и задержали, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Были незаконно перемещены 422 камня природного минерала зеленый берилл, 440 камней природного минерала циркон, 280 камней природного минерала опал огненный, 25 камней природного минерала апатит», — поделились в ведомстве. Их стоимость превысила нормы беспошлинного ввоза, но бизнесмен избежал таможенных платежей. Знакомый предпринимателя, который принял посылку, пояснил, что понятия не имел о незаконной перевозке ювелирки. Бизнесмена обвинили по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело направили в Ленинский райсуд. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 55-летний бизнесмен попался на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 миллиона рублей. Он не стал декларировать сотни полудрагоценных камней, попросив знакомого забрать груз на почте. Там соучастника и задержали, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Были незаконно перемещены 422 камня природного минерала зеленый берилл, 440 камней природного минерала циркон, 280 камней природного минерала опал огненный, 25 камней природного минерала апатит», — поделились в ведомстве. Их стоимость превысила нормы беспошлинного ввоза, но бизнесмен избежал таможенных платежей. Знакомый предпринимателя, который принял посылку, пояснил, что понятия не имел о незаконной перевозке ювелирки. Бизнесмена обвинили по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело направили в Ленинский райсуд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям