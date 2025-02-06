В Екатеринбурге 55-летний бизнесмен попался на контрабанде ювелирных вставок из Таиланда за 2,9 миллиона рублей. Он не стал декларировать сотни полудрагоценных камней, попросив знакомого забрать груз на почте. Там соучастника и задержали, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Были незаконно перемещены 422 камня природного минерала зеленый берилл, 440 камней природного минерала циркон, 280 камней природного минерала опал огненный, 25 камней природного минерала апатит», — поделились в ведомстве. Их стоимость превысила нормы беспошлинного ввоза, но бизнесмен избежал таможенных платежей.
Знакомый предпринимателя, который принял посылку, пояснил, что понятия не имел о незаконной перевозке ювелирки. Бизнесмена обвинили по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело направили в Ленинский райсуд.
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