Суд наказал пермяков за убийство лосей

Решением суда трое жителей Гайн Пермского края были признаны виновными в незаконная охоте. Они незаконно добыли двух лосей запрещенным способом — путем установки петель. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
«Двоим, ранее несудимым гражданам, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Третьему гражданину, имеющему судимость, условно-досрочно освобожденному на неотбытый срок на момент добычи лося, назначено наказание в виде 1,4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится на сайте ведомства. С преступников также был взыскан ущерб в размере 240 000 рублей.
Охотники были задержаны при совместном патрулировании охотничьих угодий государственными охотничьими инспекторами и сотрудниками Росгвардии. Преступление было совершено в сентябре 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что за нарушение правил охоты в Пермском крае оштрафовали 64 человека. Размер штрафов составил 131 тысячу рублей.
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