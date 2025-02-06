06 февраля 2025

Суд наказал пермяков за убийство лосей

© Служба новостей «URA.RU»
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Одного охотника отправили в колонию-поселение
Одного охотника отправили в колонию-поселение Фото:

Решением суда трое жителей Гайн Пермского края были признаны виновными в незаконная охоте. Они незаконно добыли двух лосей запрещенным способом — путем установки петель. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«Двоим, ранее несудимым гражданам, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Третьему гражданину, имеющему судимость, условно-досрочно освобожденному на неотбытый срок на момент добычи лося, назначено наказание в виде 1,4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится на сайте ведомства. С преступников также был взыскан ущерб в размере 240 000 рублей.

Охотники были задержаны при совместном патрулировании охотничьих угодий государственными охотничьими инспекторами и сотрудниками Росгвардии. Преступление было совершено в сентябре 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что за нарушение правил охоты в Пермском крае оштрафовали 64 человека. Размер штрафов составил 131 тысячу рублей.

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Решением суда трое жителей Гайн Пермского края были признаны виновными в незаконная охоте. Они незаконно добыли двух лосей запрещенным способом — путем установки петель. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «Двоим, ранее несудимым гражданам, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Третьему гражданину, имеющему судимость, условно-досрочно освобожденному на неотбытый срок на момент добычи лося, назначено наказание в виде 1,4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится на сайте ведомства. С преступников также был взыскан ущерб в размере 240 000 рублей. Охотники были задержаны при совместном патрулировании охотничьих угодий государственными охотничьими инспекторами и сотрудниками Росгвардии. Преступление было совершено в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что за нарушение правил охоты в Пермском крае оштрафовали 64 человека. Размер штрафов составил 131 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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