Пермских охотников оштрафовали на 131 тысячу рублей

За нарушение правил охоты в Пермском крае оштрафовали 64 человека
В Пермском крае в первой половине ноября за нарушение правил охоты выписали штрафов на 131 тысячу рублей. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.
«За нарушение правил охоты в первой половине ноября выявлено и привлечено к административной ответственности 64 гражданина. Сумма штрафов составила 131 тысячу рублей. Изъято четыре нелегальных оружия», — рассказали в минприроды Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что охотники Пермского края должны отчитаться о количестве добытой дичи по итогам осеннего сезона. Иначе в будущем им разрешения на охоту не выдадут.
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