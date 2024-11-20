20 ноября 2024

Пермских охотников оштрафовали на 131 тысячу рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За нарушение правил охоты в Пермском крае оштрафовали 64 человека
За нарушение правил охоты в Пермском крае оштрафовали 64 человека Фото:

В Пермском крае в первой половине ноября за нарушение правил охоты выписали штрафов на 131 тысячу рублей. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

«За нарушение правил охоты в первой половине ноября выявлено и привлечено к административной ответственности 64 гражданина. Сумма штрафов составила 131 тысячу рублей. Изъято четыре нелегальных оружия», — рассказали в минприроды Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что охотники Пермского края должны отчитаться о количестве добытой дичи по итогам осеннего сезона. Иначе в будущем им разрешения на охоту не выдадут. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в первой половине ноября за нарушение правил охоты выписали штрафов на 131 тысячу рублей. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов. «За нарушение правил охоты в первой половине ноября выявлено и привлечено к административной ответственности 64 гражданина. Сумма штрафов составила 131 тысячу рублей. Изъято четыре нелегальных оружия», — рассказали в минприроды Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что охотники Пермского края должны отчитаться о количестве добытой дичи по итогам осеннего сезона. Иначе в будущем им разрешения на охоту не выдадут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...