Пермский край готов встречать весну: афиша Масленицы

Пермский край уже готовится с размахом отметить приход весны. Празднование Масленицы в этом году стартует 24 февраля. Организаторы мероприятий и туроператоры уже составили свои планы. Как и где встретить весну — в обзоре URA.RU.
В Перми
В Перми с 24 февраля по 2 марта пройдет масштабный Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около». Массовых народных гуляний он не предполагает, но в массе событий каждый сможет найти мероприятие по душе.
Все мероприятия фестиваля пройдут близ улицы Сибирской — в старинных пермских особняках. «„ПермьКонцерт“ продолжает губернские традиции и переносит масленичные события в старинные особняки и исторические здания Сибирской. Концерты фестиваля пройдут в Доме Смышляева (Библиотека им. Пушкина, Петропавловская, 25), в Доме писателя (Сибирская, 30). Новыми локациями фестиваля станут Доходный дом Попова на Сибирской, 12 — это здание, где располагается Дом учителя. Ещё одной фестивальной локацией „вокруг да около Сибирской“ впервые станет Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС (Краснова, 18, ранее ДК ВОС), который является уникальным инклюзивным центром», — сообщает министерство культуры Прикамья.
В течение недели пермяков ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, лекции. На некоторые события нужно приобрести билет, а на другие просто зарегистрироваться. Подробная программа размещена здесь.
Туристические программы
Праздничные мероприятия пройдут во многих округах Пермского края. Можно самостоятельно отправиться, например, в купеческий Кунгур или исторический парк «Ермак» в Чусовом. В Соликамске самые массовые народные гуляния пройдут на центральной площади — Воскресенской. Гостей ждут народные игры и конкурсы, песни и хороводы, вкусные блины и ароматный чай. Конечно, везде будут сжигать чучело Масленицы.
Чтобы встретить весну активно и интересно, можно воспользоваться услугами туроператоров, которые подготовили свои программы. Вот лишь некоторые из тех, что предлагает минутризма Прикамья.
- В Хохловку приглашает турфирма «Белый камень» на масленичную программу «Встреча весны по мотивам сказов П. Бажова». Гости погрузятся в мир сказок, поиграют, смастерят сувениры. Блины и чай – в обязательном порядке.
- В Чусовом отметить Масленицу можно на природе: прокатиться на снегоходах с санями по маршруту «Тайны старого карьера», сыграть в народные игры, угоститься блинами в вигваме на пикнике, поиграть в народные игрища и сжечь чучело Масленицы. Это предложение местной компании «Экотур».
- В Очер приглашает компания «ТК 300т». В этом старинном городе гостям устроят гастрономическую экскурсию с угощениями. В Парке Пермского периода будут работать игровые зоны, а чай разольют из настоящего 40-литрового самовара.
- В Кудымкаре на Масленицу устроят дегустацию пельменей. Клиентов фирмы «Калина — тур» ждет экскурсия по городу и местному музею, масленичные гуляния и обед из нескольких видов пельменей.
- Проводить зиму по-деревенски можно в Тараканово. Туристический проект «Люди к людям. Путешествия по Пермскому краю» устроит здесь активные масленичные игры, песни и пляски под баян, а также лесное чаепитие с блинами и катание на ватрушках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!