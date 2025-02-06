06 февраля 2025

Челябинский губернатор Текслер продлил соглашение с Музеями Московского Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер поблагодарил гендиректора Музеев Кремля за продолжение сотрудничества
Алексей Текслер поблагодарил гендиректора Музеев Кремля за продолжение сотрудничества Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал новое соглашение с гендиректором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной. Сотрудничество предполагает экспозиции с проектами и экспонатами из собрания учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Я благодарен Елене Юрьевне за возможность продолжить наше сотрудничество. У жителей Челябинской области посещение таких ярких проектов, не выезжая в столицу, вызывает большой интерес. Коллаборация с Музеями Кремля даст новый импульс развитию культуры в регионе», — заявил Текслер на подписании документа.

Соглашение также предполагает обмен опытом и поездки. Текслер считает, что это положительно влияет на профессиональный рост работников культуры. Притом Челябинская область стала регионом с самым длительным сроком соглашения.

«На протяжении семи лет мы делали выставки в музее Южного Урала, которые пользовались большим успехом. Это беспрецедентная история: ни с одним музеем в нашей стране мы не подписывали таких соглашений на такой длительный срок», — заявила Гагарина.

В историческом музее Южного Урала уже заплонирована выставка «Царь и патриарх» с драгоценностями правителей и церковных иерархов. В последующие годы в областном центре представят выставки с русской придворной культуре и особенностями золота, как металла.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал новое соглашение с гендиректором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной. Сотрудничество предполагает экспозиции с проектами и экспонатами из собрания учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Я благодарен Елене Юрьевне за возможность продолжить наше сотрудничество. У жителей Челябинской области посещение таких ярких проектов, не выезжая в столицу, вызывает большой интерес. Коллаборация с Музеями Кремля даст новый импульс развитию культуры в регионе», — заявил Текслер на подписании документа. Соглашение также предполагает обмен опытом и поездки. Текслер считает, что это положительно влияет на профессиональный рост работников культуры. Притом Челябинская область стала регионом с самым длительным сроком соглашения. «На протяжении семи лет мы делали выставки в музее Южного Урала, которые пользовались большим успехом. Это беспрецедентная история: ни с одним музеем в нашей стране мы не подписывали таких соглашений на такой длительный срок», — заявила Гагарина. В историческом музее Южного Урала уже заплонирована выставка «Царь и патриарх» с драгоценностями правителей и церковных иерархов. В последующие годы в областном центре представят выставки с русской придворной культуре и особенностями золота, как металла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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