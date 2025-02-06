Челябинский губернатор Текслер продлил соглашение с Музеями Московского Кремля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал новое соглашение с гендиректором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной. Сотрудничество предполагает экспозиции с проектами и экспонатами из собрания учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«Я благодарен Елене Юрьевне за возможность продолжить наше сотрудничество. У жителей Челябинской области посещение таких ярких проектов, не выезжая в столицу, вызывает большой интерес. Коллаборация с Музеями Кремля даст новый импульс развитию культуры в регионе», — заявил Текслер на подписании документа.
Соглашение также предполагает обмен опытом и поездки. Текслер считает, что это положительно влияет на профессиональный рост работников культуры. Притом Челябинская область стала регионом с самым длительным сроком соглашения.
«На протяжении семи лет мы делали выставки в музее Южного Урала, которые пользовались большим успехом. Это беспрецедентная история: ни с одним музеем в нашей стране мы не подписывали таких соглашений на такой длительный срок», — заявила Гагарина.
В историческом музее Южного Урала уже заплонирована выставка «Царь и патриарх» с драгоценностями правителей и церковных иерархов. В последующие годы в областном центре представят выставки с русской придворной культуре и особенностями золота, как металла.
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