06 февраля 2025

В центре Перми задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве. Видео

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Подозреваемого задержали сотрудники полиции
Подозреваемого задержали сотрудники полиции Фото:

В центре Перми в ТЦ «Айсберг Модерн» полиция задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Речь о двойном убийстве в поселке Северный Коммунар Сивинского округа.

«Сотрудниками полиции, благодаря сообщению местной жительницы, в Перми в одном из торговых центров задержан мужчина. Он подозревается в убийстве», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья».

Задержанный подозревается в убийстве пожилой женщины и ее сына. Их тела были найдены в одной из квартир Сивинского округа.

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В центре Перми в ТЦ «Айсберг Модерн» полиция задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Речь о двойном убийстве в поселке Северный Коммунар Сивинского округа. «Сотрудниками полиции, благодаря сообщению местной жительницы, в Перми в одном из торговых центров задержан мужчина. Он подозревается в убийстве», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья». Задержанный подозревается в убийстве пожилой женщины и ее сына. Их тела были найдены в одной из квартир Сивинского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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