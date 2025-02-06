Подозреваемого задержали сотрудники полиции
В центре Перми в ТЦ «Айсберг Модерн» полиция задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Речь о двойном убийстве в поселке Северный Коммунар Сивинского округа.
«Сотрудниками полиции, благодаря сообщению местной жительницы, в Перми в одном из торговых центров задержан мужчина. Он подозревается в убийстве», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья».
Задержанный подозревается в убийстве пожилой женщины и ее сына. Их тела были найдены в одной из квартир Сивинского округа.
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