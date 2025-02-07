Прославившегося в период СВО депутата выводят из комитета по обороне

Депутат Андрей Гурулев исключен из состава комитета по обороне. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
«Комиссия Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы вносит на рассмотрение Совета Государственной Думы проект постановления Государственной Думы № „Об изменениях в составах некоторых комитетов Государственной Думы и о внесении изменений в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „О составах комитетов Государственной Думы“ (о депутате Государственной Думы А. В. Гурулеве)“, — заявлено в постановлении Госдумы. Документ опубликован на официальном сайте.
Исключение Гурулева — не что иное как кадровая перестановка. Согласно документу депутат теперь будет трудиться в Комитете Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
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