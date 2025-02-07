Прославившегося в период СВО депутата выводят из комитета по обороне

Депутата Гурулева вывели из состава комитета по обороне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гурулев исключен из комитета ГД по обороне
Гурулев исключен из комитета ГД по обороне Фото:

Депутат Андрей Гурулев исключен из состава комитета по обороне. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. 

«Комиссия Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы вносит на рассмотрение Совета Государственной Думы проект постановления Государственной Думы № „Об изменениях в составах некоторых комитетов Государственной Думы и о внесении изменений в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „О составах комитетов Государственной Думы“ (о депутате Государственной Думы А. В. Гурулеве)“, — заявлено в постановлении Госдумы. Документ опубликован на официальном сайте.

Исключение Гурулева — не что иное как кадровая перестановка. Согласно документу депутат теперь будет трудиться в Комитете Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Андрей Гурулев исключен из состава комитета по обороне. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.  «Комиссия Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы вносит на рассмотрение Совета Государственной Думы проект постановления Государственной Думы № „Об изменениях в составах некоторых комитетов Государственной Думы и о внесении изменений в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „О составах комитетов Государственной Думы“ (о депутате Государственной Думы А. В. Гурулеве)“, — заявлено в постановлении Госдумы. Документ опубликован на официальном сайте. Исключение Гурулева — не что иное как кадровая перестановка. Согласно документу депутат теперь будет трудиться в Комитете Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...