Прошел первый за 30 лет тестовый полет в аэропорт Сухума из России

Ааэропорт Сухума принял первый за 30 лет дальний рейс. Самолет прилетел из России из московского аэропорта «Внуково».
«Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся в пятницу», — передает РИА «Новости». Отмечается, что воздушное судно прибыло из Москвы, из аэропорта «Внуково». Рейс, прошел в тестовом режиме.
Аэропорт Сухум расположен в 18 км от столицы Абхазии и неподалеку от села Дранда Гулрыпшского района. Он был построен в 1960-е годы. До прекращения работы в 1993 году во время грузино-абхазского конфликта, он имел возможность обслуживать до пяти тысяч пассажиров в день в пиковый сезон.
Несколько раз руководство Абхазии выражало намерения возобновить работу аэропорта и возобновить полеты. В октябре предпозапрошлого года правительство республики заключило договор с российской компанией «Инфраструктурное развитие» на проведение реконструкции данного объекта.
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