Прошел первый за 30 лет тестовый полет в аэропорт Сухума из России

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Аэропорт Сухума готовится принять первый почти за 30 лет дальний рейс
Аэропорт Сухума готовится принять первый почти за 30 лет дальний рейс Фото:

Ааэропорт Сухума принял первый за 30 лет дальний рейс. Самолет прилетел из России из московского аэропорта «Внуково».

«Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся в пятницу», — передает РИА «Новости». Отмечается, что воздушное судно прибыло из Москвы, из аэропорта «Внуково». Рейс, прошел в тестовом режиме. 

Аэропорт Сухум расположен в 18 км от столицы Абхазии и неподалеку от села Дранда Гулрыпшского района. Он был построен в 1960-е годы. До прекращения работы в 1993 году во время грузино-абхазского конфликта, он имел возможность обслуживать до пяти тысяч пассажиров в день в пиковый сезон.

Несколько раз руководство Абхазии выражало намерения возобновить работу аэропорта и возобновить полеты. В октябре предпозапрошлого года правительство республики заключило договор с российской компанией «Инфраструктурное развитие» на проведение реконструкции данного объекта.

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Ааэропорт Сухума принял первый за 30 лет дальний рейс. Самолет прилетел из России из московского аэропорта «Внуково». «Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся в пятницу», — передает РИА «Новости». Отмечается, что воздушное судно прибыло из Москвы, из аэропорта «Внуково». Рейс, прошел в тестовом режиме.  Аэропорт Сухум расположен в 18 км от столицы Абхазии и неподалеку от села Дранда Гулрыпшского района. Он был построен в 1960-е годы. До прекращения работы в 1993 году во время грузино-абхазского конфликта, он имел возможность обслуживать до пяти тысяч пассажиров в день в пиковый сезон. Несколько раз руководство Абхазии выражало намерения возобновить работу аэропорта и возобновить полеты. В октябре предпозапрошлого года правительство республики заключило договор с российской компанией «Инфраструктурное развитие» на проведение реконструкции данного объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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