Экс-офицер полиции из Челябинской области стал лучшим банщиком Екатеринбурга

Бывший полицейский из Верхнего Уфалея (Челябинская область) Николай Островский стал лучшим банщиком Екатеринбурга. Он победил на отборочном этапе чемпионата России по коллективному парению «Жара в ЮГАх»-2025.
«На конкурсе Николай участвовал с программой „В гостях у банника“, а помогала ему на конкурсе супруга Татьяна. Она подливала ковши в печку, а муж показывал банное шоу. В рамках отборочного этапа на чемпионат России Николай Островский обошел семерых конкурентов», — сообщает паблик «Новости Верхнего Уфалея» в соцсетях.
Также Островский получил приз зрительских симпатий. Для него это первый крупный конкурс в профессии банщика, профессионально он занимается парением последние два года.
Островский много лет служил в уфалейском отделе полиции, дослужился до должности начальника дежурной части. Профессиональным банщиком стал после выхода на пенсию.
Отметим, второе место на конкурсе завоевала Юлия Белова из Челябинска. Она представляла банный клуб «Мед» и «Карагай бани».
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