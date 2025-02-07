Задержанный полицией пермяк рассказал, почему убил двух человек. Видео

Подозреваемый в двойном убийстве пермяк совершил его под воздействием алкоголя
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Задержанный подозревается в убийстве матери и ее сына
Задержанный подозревается в убийстве матери и ее сына Фото:

Подозреваемый в совершении двойного убийства в поселке Северный Коммунар Сивинского округа Пермского края дал первые признательные показания. Мужчина сказал на допросе, что во время преступления был пьян.

«Перепил. В содеянном признаюсь», — ответил на допросе задержанный.

Мужчину задержали 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми. Его подозревают в совершении накануне двойного убийства в Сивинском округе, где в одной из квартир были найдены тела женщины и ее сына.

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Подозреваемый в совершении двойного убийства в поселке Северный Коммунар Сивинского округа Пермского края дал первые признательные показания. Мужчина сказал на допросе, что во время преступления был пьян. «Перепил. В содеянном признаюсь», — ответил на допросе задержанный. Мужчину задержали 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми. Его подозревают в совершении накануне двойного убийства в Сивинском округе, где в одной из квартир были найдены тела женщины и ее сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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