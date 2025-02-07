Задержанный подозревается в убийстве матери и ее сына
Подозреваемый в совершении двойного убийства в поселке Северный Коммунар Сивинского округа Пермского края дал первые признательные показания. Мужчина сказал на допросе, что во время преступления был пьян.
«Перепил. В содеянном признаюсь», — ответил на допросе задержанный.
Мужчину задержали 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми. Его подозревают в совершении накануне двойного убийства в Сивинском округе, где в одной из квартир были найдены тела женщины и ее сына.
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