В Челябинске туристическая фирма подозревается в организации канала незаконной миграции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководители компании и их сообщники помогали иностранцам получать визы для въезда в Россию, а затем те оставались в стране незаконно. В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело.
«По материалам Пограничного управления ФСБ России по региону следователями ГСУ областного полицейского главка возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — сообщили в пресс-службе главка.
По версии следствия, турфирма за определенную плату оформляла мигрантам документы, необходимые для получения деловых виз. Однако, приехав, иностранцы не занимались тем, для чего получили визы, и оставались в стране нелегально. Фирма не выполняла никаких обязательств, которые должна была нести как приглашающая сторона.
В ходе обысков в офисах туристической фирмы и по месту жительства подозреваемых были изъяты компьютеры, банковские карты, печати различных организаций и крупные суммы денег. Следователи выясняют все обстоятельства дела и устанавливают причастность каждого из задержанных к организации незаконной миграции.
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