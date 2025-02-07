В Челябинске накрыли группу, помогавшую мигрантам нелегально оставаться в России. Видео

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Турфирма помогала мигрантам оставаться в России по поддельной деловой визе
Турфирма помогала мигрантам оставаться в России по поддельной деловой визе Фото:

В Челябинске туристическая фирма подозревается в организации канала незаконной миграции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководители компании и их сообщники помогали иностранцам получать визы для въезда в Россию, а затем те оставались в стране незаконно. В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело. 

«По материалам Пограничного управления ФСБ России по региону следователями ГСУ областного полицейского главка возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — сообщили в пресс-службе главка.

По версии следствия, турфирма за определенную плату оформляла мигрантам документы, необходимые для получения деловых виз. Однако, приехав, иностранцы не занимались тем, для чего получили визы, и оставались в стране нелегально. Фирма не выполняла никаких обязательств, которые должна была нести как приглашающая сторона.

В ходе обысков в офисах туристической фирмы и по месту жительства подозреваемых были изъяты компьютеры, банковские карты, печати различных организаций и крупные суммы денег. Следователи выясняют все обстоятельства дела и устанавливают причастность каждого из задержанных к организации незаконной миграции.

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В Челябинске туристическая фирма подозревается в организации канала незаконной миграции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководители компании и их сообщники помогали иностранцам получать визы для въезда в Россию, а затем те оставались в стране незаконно. В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело.  «По материалам Пограничного управления ФСБ России по региону следователями ГСУ областного полицейского главка возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — сообщили в пресс-службе главка. По версии следствия, турфирма за определенную плату оформляла мигрантам документы, необходимые для получения деловых виз. Однако, приехав, иностранцы не занимались тем, для чего получили визы, и оставались в стране нелегально. Фирма не выполняла никаких обязательств, которые должна была нести как приглашающая сторона. В ходе обысков в офисах туристической фирмы и по месту жительства подозреваемых были изъяты компьютеры, банковские карты, печати различных организаций и крупные суммы денег. Следователи выясняют все обстоятельства дела и устанавливают причастность каждого из задержанных к организации незаконной миграции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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