Российские войска освободили Дзержинск

Минобороны: российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
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ВС РФ освободили от ВСУ Дзержинск в ДНР
ВС РФ освободили от ВСУ Дзержинск в ДНР Фото:
новость из сюжета
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Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль российских военных перешел город Дзержинск (Торецк). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства. Город был освобожден в ходе интенсивных наступательных операций, проведенных подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии в сотрудничестве с добровольческим формированием «Ветераны» из группировки войск «Центр».

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль российских военных перешел город Дзержинск (Торецк). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства. Город был освобожден в ходе интенсивных наступательных операций, проведенных подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии в сотрудничестве с добровольческим формированием «Ветераны» из группировки войск «Центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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