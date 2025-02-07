Российские войска освободили Дзержинск

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль российских военных перешел город Дзержинск (Торецк). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства. Город был освобожден в ходе интенсивных наступательных операций, проведенных подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии в сотрудничестве с добровольческим формированием «Ветераны» из группировки войск «Центр».
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