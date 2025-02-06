Скандальный подрядчик властей Нижневартовска (ХМАО) Владимир Валетов проведет 14 февраля в СИЗО. Источник URA.RU отмечает, что суд продлил экс-директору принадлежащего муниципалитету АО «Комбинат питания социальных учреждений» меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца.
«Валетов проведет еще два месяца под стражей. Суд продлил меру пресечения», — сообщает инсайдер.
Экс-директор КПСУ, создавший параллельно свою сеть комбината питания, успел уволиться по собственному желанию, вопреки представлению прокурора. После выявленных силовиками махинаций смена подрядчика окончились шантажом со стороны команды Валетова. «Но Челябинский кассационный суд в решении указал, что его попытки заявить, будто на него не распространяются действия закона о противодействии коррупции, не увенчались успехом. А это значит, что прокуратура города вправе требовать от мэрии изменения формулировки отставки с „по собственному желанию“ на „по утрате доверия“», — сообщает инсайдер.
На сайте Седьмого кассационного суда в решении указано следующее. «Выводы судов о том, что на данное лицо, осуществляющее обязанности директора АО „КПСУ“, законодательство о противодействии коррупции не распространяется, в связи с чем он не должен был принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, ошибочны».
Подтверждение информации о продлении меры пресечения на момент публикации материала получить не удалось. Ответ пресс-службы Нижневартовского горсуда ожидается.
Ранее URA.RU писало, что супругу Валетова заподозрили в угрозах силовику, принимавшему участие в расследовании дела ее мужа. На лобовом стекле автомобиля она оставила землю и пару гвоздик.
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