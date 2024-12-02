Жену бывшего скандального подрядчика властей Нижневартовска (ХМАО) Владимира Валетова Ксению заподозрили в наведении порчи. По данным источников URA.RU в местном истеблишменте, женщина положила землю и пару гвоздик на автомобили замначальника ОБЭП Павла Гронского и нового руководителя «Комбината питания соцучреждений» Татьяны Чернобривко.
«Жена Валетова подкинула по паре гвоздик и землю на капоты автомобилей и.о . начальника УЭБПиК Нижневартовска Гронского и нового директора КПСУ Чернобривко. Но попалась на камеры, хотя, как говорят, несколько раз переодевалась. Следственный комитет начал проверку, и у супруги Валетова появились шансы стать ближе к мужу, который находится в СИЗО», — отмечает инсайдер.
По словам источника, «презент» сопровождался запиской с пожеланием смерти. «На одной из записок была фраза „Умри, с ...!“, что может быть расценено как угроза сотруднику правоохранительных органов. Если бы не было записок, повода для возбуждения уголовного дела бы не было», — уточняет информатор.
Источник в силовых структурах ХМАО подтвердил, что такой кейс есть в разработке. По его словам, заниматься этим вопросом будет Следственный комитет. Официально подтвердить информацию пока не удалось. В КПСУ не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службу УМВД ХМАО и СУ СКР направлены запросы, ответы ожидаются.
При Валетове КПСУ попал в скандальную историю с завышением цен на школьные обеды. Бывший директор стал фигурантом уголовного дела, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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