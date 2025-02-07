В Пермском крае рухнуло количество зарегистрированных электромобилей

В 2024 году в Пермском крае на учет поставлено 109 электромобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Общее количество электромобилей в Прикамье составляет 2657 единиц
Общее количество электромобилей в Прикамье составляет 2657 единиц Фото:

В 2024 году в Пермском крае на учет Госавтоинспекции поставлено 109 электромобилей. В 2023 году в Прикамье было зарегистрировано 732 электромобиля, а годом ранее — 600.

«Общее количество электромобилей в Прикамье составляет 2657 единиц. По словам экспертов, создание электрозарядных станций должно на шаг опережать появление машин. Сейчас их явно недостаточно для стимулирования роста этого сектора. Инфраструктура нуждается в расширении», — сообщает «РБК Пермь».

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край по итогам 2022 года занял пятую строчку рейтинга регионов РФ по количеству зарегистрированных электромобилей. Два года назад в Прикамье таких авто было зарегистрировано более 1,6 тысяч.

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В 2024 году в Пермском крае на учет Госавтоинспекции поставлено 109 электромобилей. В 2023 году в Прикамье было зарегистрировано 732 электромобиля, а годом ранее — 600. «Общее количество электромобилей в Прикамье составляет 2657 единиц. По словам экспертов, создание электрозарядных станций должно на шаг опережать появление машин. Сейчас их явно недостаточно для стимулирования роста этого сектора. Инфраструктура нуждается в расширении», — сообщает «РБК Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край по итогам 2022 года занял пятую строчку рейтинга регионов РФ по количеству зарегистрированных электромобилей. Два года назад в Прикамье таких авто было зарегистрировано более 1,6 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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