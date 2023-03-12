Пермяки заняли пятое место в России по количеству электромобилей

13 марта 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В крае установлено 40 электрозарядных станций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский край занял пятую стройку рейтинга регионов РФ по количеству зарегистрированных электромобилей. По итогам 2022 года в Прикамье зарегистрировано более 1,6 тысяч электромобилей, сообщили на сайте губернатора и правительство Пермского края со ссылкой на данные ГИБДД России. «Прикамье уступило Иркутской области, Приморскому краю, Москве и Краснодарскому краю. Это связано с тем, что с 1 января 2022 года в Пермском крае владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога в отношении любой категории и любого количества транспорта, оснащенного исключительно электрическим двигателем. На территории региона данная налоговая льгота действует до 2028 года включительно», — указано в пресс-релизе. Кроме того, в регионе развивают инфраструктуру для таких автомобилей. Сейчас по краю установлено уже 40 электрозарядных станций. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечает, что развитие этого направления крайне важно, поскольку окружающая среда напрямую влияет на условия жизни населения. Поэтому власти продолжат оказывать поддержку проектам, нацеленным на сбережение природы.

Пермский край занял пятую стройку рейтинга регионов РФ по количеству зарегистрированных электромобилей. По итогам 2022 года в Прикамье зарегистрировано более 1,6 тысяч электромобилей, сообщили на сайте губернатора и правительство Пермского края со ссылкой на данные ГИБДД России. «Прикамье уступило Иркутской области, Приморскому краю, Москве и Краснодарскому краю. Это связано с тем, что с 1 января 2022 года в Пермском крае владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога в отношении любой категории и любого количества транспорта, оснащенного исключительно электрическим двигателем. На территории региона данная налоговая льгота действует до 2028 года включительно», — указано в пресс-релизе. Кроме того, в регионе развивают инфраструктуру для таких автомобилей. Сейчас по краю установлено уже 40 электрозарядных станций. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечает, что развитие этого направления крайне важно, поскольку окружающая среда напрямую влияет на условия жизни населения. Поэтому власти продолжат оказывать поддержку проектам, нацеленным на сбережение природы.