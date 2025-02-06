06 февраля 2025

Кухарук приехал в Сургут на бал, который устроил вуз в честь Дня науки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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СурГУ ежегодно организует бал в честь Дня науки
СурГУ ежегодно организует бал в честь Дня науки Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил Сургутский госуниверситет (СурГУ), где прошел традиционный бал накануне Дня науки. Вместе с ним приехали депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов и вице-губернатор ХМАО Елена Майер.

«Сегодня вклад наших университетов, преподавателей, научных сотрудников отвечает запросам, которые определил в качестве приоритетов для нашей страны президент Владимир Путин. Приятно, что, знакомившись с научными исследованиями, по каждому проекту мы увидели практическое применение», — передает слова Кухарука корреспондент URA.RU.

После заседания ректоров югорских вузов, на котором глава округа пообщался с преподавателями и заслушал доклады молодых ученых, Кухарук отправился с Майер и Шуваловым в бальный зал. Студенты в вечерних платьях в пол и фраках станцевали для политэлит и других гостей под живую музыку. А в завершении торжества ректор СурГУ Сергей Косенок вручил короны королю и королеве бала.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил Сургутский госуниверситет (СурГУ), где прошел традиционный бал накануне Дня науки. Вместе с ним приехали депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов и вице-губернатор ХМАО Елена Майер. «Сегодня вклад наших университетов, преподавателей, научных сотрудников отвечает запросам, которые определил в качестве приоритетов для нашей страны президент Владимир Путин. Приятно, что, знакомившись с научными исследованиями, по каждому проекту мы увидели практическое применение», — передает слова Кухарука корреспондент URA.RU. После заседания ректоров югорских вузов, на котором глава округа пообщался с преподавателями и заслушал доклады молодых ученых, Кухарук отправился с Майер и Шуваловым в бальный зал. Студенты в вечерних платьях в пол и фраках станцевали для политэлит и других гостей под живую музыку. А в завершении торжества ректор СурГУ Сергей Косенок вручил короны королю и королеве бала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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