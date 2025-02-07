VK запустила интерактивную карту открытий МГУ и научпопа

VK запустил интерактивную карту научных достижений России
© Служба новостей «URA.RU»
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VK поучаствовали в создании интерактивной карты научных открытий страны
VK поучаствовали в создании интерактивной карты научных открытий страны Фото:

VK совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и научпоп-блогерами запустили интерактивную карту научных достижений России. На ней уже отображено 80 открытий, которые расположены в более чем 40 населенных пунктах страны. 

«Вскоре пользователи ВКонтакте смогут не только больше узнать о том, что было изобретено в их родном городе или поселке, но и самостоятельно дополнить карту, авторизовавшись через VK ID. Каждый житель страны сможет познакомить тысячи людей с достижениями его родного края в формате видео», — сообщила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева URA.RU. Отмечается, что карта была представлена в преддверии Дня российской науки и будет ежедневно пополняться новыми данными.

VK является ведущей технологической компанией России по количеству пользователей. Ее продукты и сервисы используются для решения повседневных задач в интернете более чем 95% аудитории рунета.

Для создания контента были привлечены известные научпоп-авторы, такие как журналист Сергей Малоземов, а также сообщества «Химия — Просто» и «Люди и Код». Они поделились видеоматериалами и информацией о значимых научных открытиях в различных регионах России.

Карта была разработана в преддверии Дня российской науки и будет ежедневно пополняться новыми данными. Считается, что она позволит пользователям глубже погрузиться в изучение научных достижений своего края и всей страны. Ознакомиться с картой можно на сайте проекта.

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VK совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и научпоп-блогерами запустили интерактивную карту научных достижений России. На ней уже отображено 80 открытий, которые расположены в более чем 40 населенных пунктах страны.  «Вскоре пользователи ВКонтакте смогут не только больше узнать о том, что было изобретено в их родном городе или поселке, но и самостоятельно дополнить карту, авторизовавшись через VK ID. Каждый житель страны сможет познакомить тысячи людей с достижениями его родного края в формате видео», — сообщила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева URA.RU. Отмечается, что карта была представлена в преддверии Дня российской науки и будет ежедневно пополняться новыми данными. Для создания контента были привлечены известные научпоп-авторы, такие как журналист Сергей Малоземов, а также сообщества «Химия — Просто» и «Люди и Код». Они поделились видеоматериалами и информацией о значимых научных открытиях в различных регионах России. Карта была разработана в преддверии Дня российской науки и будет ежедневно пополняться новыми данными. Считается, что она позволит пользователям глубже погрузиться в изучение научных достижений своего края и всей страны. Ознакомиться с картой можно на сайте проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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