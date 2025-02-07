Путин освободил губернатора Новгородской области от занимаемой должности

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Андрей Никитин подал в отставку
Андрей Никитин подал в отставку Фото:

Президент РФ Владимир Путин принял решение досрочно освободить Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, удовлетворив его прошение об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте указа. Данный указ начинает действовать с момента его подписания.

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Президент РФ Владимир Путин принял решение досрочно освободить Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, удовлетворив его прошение об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте Кремля. «Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте указа. Данный указ начинает действовать с момента его подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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