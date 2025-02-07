Путин освободил губернатора Новгородской области от занимаемой должности

Андрей Никитин подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин принял решение досрочно освободить Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, удовлетворив его прошение об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте указа. Данный указ начинает действовать с момента его подписания.
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